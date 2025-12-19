प्रियंका चोपड़ा के पति निक पर भी चढ़ा धुरंधर का खुमार, जोनस ब्रदर्स के साथ शेयर किया डांस वीडियो, फैंस बोले- नेशनल जीजू

धुरंधर इन दिनों खबरों में हैं. चाहे वह बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई हो या फिर धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की एक्टिंग की तारीफें और या फिर फिल्म का पॉपुलर गाना शरारत. हर तरफ इनकी ही चर्चा हो रही है. लेकिन अब यह चर्चा विदेश में भी होने लगी है. दरअसल, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के पति और हॉलीवुड सिंगर निक जोनस ने अपने भाईयों और बैंड जोनस ब्रदर्स के साथ एक डांस वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह धुरंधर के गाने शरारत पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं.

जोनस ब्रदर्स के साथ धुरंधर के गाने पर निक जोनस ने किया डांस

वीडियो में निक जोनस को शरारत गाने पर हाथ उठाकर डांस करते हुए देखा जा सकता है. जबकि पीछे उनके भाई भी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो शेयर करते हुए निक जोनस ने कैप्शन ने लिखा, नया प्री शो हाइप सॉग अनलॉक हो गया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इस गाने को मधुबनती बागची और जैस्मीन सैंडलस ने गाया है. वहीं शाश्वत सचदेव ने कंपोज किया है. इस गाने में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान डांस करती हुई नजर आ रही हैं.

इंटरनेट ने निक जोनस के डांस पर कहा नेशनल जीजू

वीडियो शेयर करते ही फैंस ने रिएक्शन देते हुए उन्होंने नेशनल जीजू घोषित कर दिया है. एक यूजर ने लिखा, नैशनल जीजू किसी कारण के लिए कहलाते हैं. दूसरे यूजर ने लिखा, प्री शो प्लेलिस्ट तुरंत चाहिए. तीसरे यूजर ने लिखा, मेरा दिसंबर ऑफिशियली इसके साथ खत्म हो गया है. जीजाजी नैना लगावा पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. चौथे यूजर ने लिखा, निक जीजू अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं.

धुरंधर की बात करें तो इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. जबकि 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज हुई है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी अहम किरदार में हैं. फिल्म ने दो हफ्तों में 460.25 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.