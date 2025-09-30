VIDEO: दुर्गा पूजा में प्रियंका चोपड़ा का एथनिक अवतार, मांग में सिंदूर और सिर पर दुपट्टा लिए पहुंचीं पंडाल

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों भारत दौरे पर हैं और आते ही उन्होंने अपने स्टाइल और ग्रेस से फैंस का दिल जीत लिया. हाल ही में एक्ट्रेस को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था और इसके बाद वह सीधे दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचीं. इस खास मौके पर प्रियंका ने मां दुर्गा के दर्शन किए और सभी का ध्यान अपनी सादगी भरे अंदाज से खींच लिया. पूजा स्थल पर पहुंचते ही प्रियंका की मुलाकात फिल्ममेकर अयान मुखर्जी और एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी से हुई. तीनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और बातचीत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं.

नीला सूट और सिंदूर से सजी प्रियंका

प्रियंका इस मौके पर ब्लू कलर का ट्रेडिशनल सूट पहनकर पहुंचीं. उन्होंने इसे मैचिंग दुपट्टे और सटल मेकअप के साथ स्टाइल किया. कानों में झूमके, साइड पार्टेड बन और माथे पर छोटी बिंदी ने उनके लुक को पूरा किया. सबसे खास बात यह रही कि एक्ट्रेस ने सिर पर दुपट्टा ओढ़ा और मांग में सिंदूर भी भरा, जिससे उनका एथनिक लुक और भी निखर गया. फैंस लगातार उनकी तस्वीरों पर कमेंट कर तारीफ कर रहे हैं.

प्रियंका का यह नया रूप मिनटों में इंटरनेट पर छा गया. फैंस ने उनकी सादगी और ग्रेस को जमकर सराहा. यह पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस ने अपने भारतीय लुक से सबका दिल जीता हो, लेकिन इस बार उनका अंदाज और भी स्पेशल लग रहा था.

प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट

काम की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा इन दिनों दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं. इनमें से एक है एस.एस. राजामौली की फिल्म SSMB29, जिसमें उनके साथ सुपरस्टार महेश बाबू नजर आएंगे. इसके अलावा, वह ‘कृष 4' में भी दिखाई देंगी, जिसमें उनका ट्रिपल रोल दर्शकों को देखने को मिलेगा. फिल्म का निर्देशन ऋतिक रोशन कर रहे हैं. इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी प्रियंका के पास कई अंतरराष्ट्रीय और भारतीय फिल्में लाइनअप हैं.

