प्रेम चोपड़ा की छोटी बेटी हैं बला की खूबसूरत, इस एक्टर की हैं पत्नी, देखें 10 अनदेखी तस्वीरें

प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के मशहूर विलेन में से एक हैं. उनकी तीन बेटियां हैं जिसमें सबसे छोटी हैं प्रेरणा चोपड़ा. 22 मई 1974 को जन्मीं प्रेरणा एक फिल्मी परिवार में पली-बढ़ीं. उनके पिता प्रेम चोपड़ा ने 1969 में उमा मल्होत्रा से शादी की, जो राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर, प्रेम नाथ और राजेंद्रनाथ की छोटी बहन हैं. प्रेरणा की दो बड़ी बहनें हैं - रकिता नंदा (जो फिल्म प्रचार डिजाइनर राहुल नंदा की पत्नी हैं) और पूनिता भल्ला (जो गायक-अभिनेता विकास भल्ला से शादीशुदा हैं).

प्रेरणा ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया. प्रेरणा का सबसे खास पहलू है उनका पति शरमन जोशी से प्रेम. दोनों कॉलेज के दिनों से एक-दूसरे को जानते थे.

शरमन जोशी 'रंग दे बसंती', '3 इडियट्स' और 'फरारी की सवारी' जैसी हिट फिल्मों के लिए मशहूर हैं. उन्होंने 15 जून 2000 को 21 साल की उम्र में प्रेरणा से शादी कर ली. शादी से पहले शरमन को प्रेम चोपड़ा के 'विलेन' इमेज से डर लगता था.

उन्होंने मजाक में कहा कि प्रेम जी के बारे में बुरे सपने आते थे! लेकिन प्रेम चोपड़ा ने बेटी के खुशहाल जीवन का समर्थन किया. प्रेरणा मीडिया से दूर रहना पसंद करती हैं. वे एक प्राइवेट इंसान हैं, जो लाइमलाइट से कोसों दूर रहकर पारिवारिक जीवन का आनंद लेती हैं. फिर भी, उनकी खूबसूरती किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लगती.

प्रेरणा और शरमन के तीन बच्चे हैं - बेटियां संची और खयाना और बेटा वीर. प्रेम चोपड़ा के सात नाती-पोते-नातिनों में ये शामिल हैं. प्रेरणा ने कभी एक्टिंग में कदम नहीं रखा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहती हैं. वे प्रोड्यूसर हैं और 2017 में रोमांटिक-कॉमेडी शॉर्ट फिल्म 'प्यार एक्चुअली' लिखकर डायरेक्ट की, जो आधुनिक रिश्तों की उलझनों पर आधारित है.

प्रेरणा का जीवन सादगी और खुशी से भरा है. वे पिता की बायोग्राफी 'प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा' (जो बहन रकिता ने लिखी) से प्रेरित लगती हैं. आज 50 साल की उम्र में भी वे फिट और एनर्जेटिक हैं, जो परिवार को एकजुट रखती हैं. प्रेरणा साबित करती हैं कि फिल्मी बैकग्राउंड में भी सामान्य जीवन संभव है. उनकी कहानी प्रेम, परिवार और निजता की मिसाल है.