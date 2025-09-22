विज्ञापन

प्रेम चोपड़ा की छोटी बेटी हैं बला की खूबसूरत, इस एक्टर की हैं पत्नी, देखें 10 अनदेखी तस्वीरें

प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के मशहूर विलेन में से एक हैं. उनकी तीन बेटियां हैं जिसमें सबसे छोटी हैं प्रेरणा चोपड़ा. 22 मई 1974 को जन्मीं प्रेरणा एक फिल्मी परिवार में पली-बढ़ीं.

Read Time: 3 mins
Share
प्रेम चोपड़ा की छोटी बेटी हैं बला की खूबसूरत, इस एक्टर की हैं पत्नी, देखें 10 अनदेखी तस्वीरें
प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा चोपड़ा के बारे में खास बातें
नई दिल्ली:

प्रेम चोपड़ा बॉलीवुड के मशहूर विलेन में से एक हैं. उनकी तीन बेटियां हैं जिसमें सबसे छोटी हैं प्रेरणा चोपड़ा. 22 मई 1974 को जन्मीं प्रेरणा एक फिल्मी परिवार में पली-बढ़ीं. उनके पिता प्रेम चोपड़ा ने 1969 में उमा मल्होत्रा से शादी की, जो राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर, प्रेम नाथ और राजेंद्रनाथ की छोटी बहन हैं. प्रेरणा की दो बड़ी बहनें हैं - रकिता नंदा (जो फिल्म प्रचार डिजाइनर राहुल नंदा की पत्नी हैं) और पूनिता भल्ला (जो गायक-अभिनेता विकास भल्ला से शादीशुदा हैं). 

ये भी पढ़ें: रणबीर कपूर के छोटे से रोल ने बढ़ाई 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'की मुश्किलें, आर्यन खान की वेब सीरीज के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

प्रेरणा ने मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया. प्रेरणा का सबसे खास पहलू है उनका पति शरमन जोशी से प्रेम. दोनों कॉलेज के दिनों से एक-दूसरे को जानते थे. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

शरमन जोशी 'रंग दे बसंती', '3 इडियट्स' और 'फरारी की सवारी' जैसी हिट फिल्मों के लिए मशहूर हैं. उन्होंने 15 जून 2000 को 21 साल की उम्र में प्रेरणा से शादी कर ली. शादी से पहले शरमन को प्रेम चोपड़ा के 'विलेन' इमेज से डर लगता था. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने मजाक में कहा कि प्रेम जी के बारे में बुरे सपने आते थे! लेकिन प्रेम चोपड़ा ने बेटी के खुशहाल जीवन का समर्थन किया. प्रेरणा मीडिया से दूर रहना पसंद करती हैं. वे एक प्राइवेट इंसान हैं, जो लाइमलाइट से कोसों दूर रहकर पारिवारिक जीवन का आनंद लेती हैं. फिर भी, उनकी खूबसूरती किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं लगती. 

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

प्रेरणा और शरमन के तीन बच्चे हैं - बेटियां संची और खयाना और बेटा वीर. प्रेम चोपड़ा के सात नाती-पोते-नातिनों में ये शामिल हैं. प्रेरणा ने कभी एक्टिंग में कदम नहीं रखा, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी रहती हैं. वे प्रोड्यूसर हैं और 2017 में रोमांटिक-कॉमेडी शॉर्ट फिल्म 'प्यार एक्चुअली' लिखकर डायरेक्ट की, जो आधुनिक रिश्तों की उलझनों पर आधारित है.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

प्रेरणा का जीवन सादगी और खुशी से भरा है. वे पिता की बायोग्राफी 'प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा' (जो बहन रकिता ने लिखी) से प्रेरित लगती हैं. आज 50 साल की उम्र में भी वे फिट और एनर्जेटिक हैं, जो परिवार को एकजुट रखती हैं. प्रेरणा साबित करती हैं कि फिल्मी बैकग्राउंड में भी सामान्य जीवन संभव है. उनकी कहानी प्रेम, परिवार और निजता की मिसाल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prem Chopra, Prem Chopra Birthday, Prem Chopra Daughter, Prem Chopra Daughter Prerna Chopra, Prerna Chopra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com