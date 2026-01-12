विज्ञापन

Prashant Tamang Death: नींद में ही दुनिया को अलविदा कह गए प्रशांत, पत्नी साथ ही थीं पर कुछ कर नहीं पाईं

प्रशांत तमांग ने 43 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा. वह केवल एक शानदार सिंगर ही नहीं बल्कि बढ़िया एक्टर भी थे. हाल में वह जयदीप अहलावत की पाताल लोक-2 में नजर आए थे.

Prashant Tamang Death: नींद में ही दुनिया को अलविदा कह गए प्रशांत, पत्नी साथ ही थीं पर कुछ कर नहीं पाईं
प्रशांत तमांग के निधन पर फैन्स का प्यार देख भावुक हुईं पत्नी मार्था
नई दिल्ली:

पॉपुलर सिंगर और एक्टर प्रशांत तमांग का 43 साल की उम्र में निधन हो गया. म्यूजिक लवर्स और फैन्स के लिए ये खबर एक सदमे की तरह आई. ‘इंडियन आइडल सीजन 3' के विनर प्रशांत रविवार (11 जनवरी) को इस दुनिया को अलविदा कह गए. उनकी अचानक हुई मौत को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं. इस बीच प्रशांत की पत्नी मार्था एली ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि उनकी मौत पूरी तरह नैचुरल थी. उन्होंने बताया, “यह एक नैचुरल मौत थी. वह सोते हुए ही हमें छोड़कर चले गए. उस समय मैं उनके ठीक बगल में मौजूद थी.”

फैन्स का प्यार देख इमोशनल हुईं प्रशांत तमांग की पत्नी

मार्था ने दुनिया भर से मिले प्यार और सपोर्ट के लिए गहरा आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया भर से फोन आ रहे हैं, फूल भेजे जा रहे हैं, घर के बाहर लोग खड़े हैं और अस्पताल में अंतिम दर्शन के लिए भी लोग पहुंचे. यह सब देखकर वह बहुत इमोशनल हैं.

उन्होंने आगे कहा, “यह बहुत ज्यादा है. कृपया उन्हें वैसा ही प्यार देते रहें जैसा पहले देते थे. वह एक बहुत अच्छी आत्मा और महान इंसान थे. मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें हमेशा इसी तरह याद रखेंगे.” फैन्स के लिए आभार जताते हुए मार्था ने कहा कि उन्होंने हमेशा दूर से ही देखा है कि लोग उनके पति को मैसेजेस, रील्स, गानों और उनके काम के जरिए कितना सपोर्ट करते रहे. उन्होंने कहा, “उन सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया. अब जबकि वह हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनके लिए और ज्यादा प्यार और दुआएं चाहिए. कृपया उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें.”

इंडियन आइडल-3 जीतकर रातों-रात स्टार बन गए थे प्रशांत

प्रशांत तमांग दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) के रहने वाले थे. उन्होंने ‘इंडियन आइडल' जीतकर रातों-रात ख्याति पाई. इसके बाद उन्होंने नेपाली सिनेमा में सफलता हासिल की. उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘गोरखा पलटन' (2010), ‘अंगालो यो माया को' (2011), ‘किना माया मा' (2011) और ‘निशानी' (2014) शामिल हैं, जो कारगिल युद्ध में गोरखाओं की बहादुरी पर आधारित थी.

हाल में उन्होंने हिंदी वेब सीरीज ‘पाताल लोक सीजन 2' में सरप्राइज अपीयरेंस किया था. साथ ही, वह सलमान खान की आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' में भी नजर आने वाले हैं. प्रशांत तमांग की यादें और उनकी मधुर आवाज हमेशा फैन्स के दिलों में जिंदा रहेंगी.

