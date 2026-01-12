माही विज ने नदीम से रिश्ते पर ताने कसने वालों को दिया करारा जवाब, बोलीं- आपको सिर्फ गंदगी चाहिए

टीवी एक्ट्रेस माही विज हाल ही में सलमान खान के दोस्त और CEO नदीम के साथ नाम जुड़ने के बाद सुर्खियों में आईं. सोशल मीडिया पर जब उन्हें इस रिलेशन को लेकर खूब ट्रोल किया जाने लगा तो एक्ट्रेस ने ऐसी बातें बनाने वालों को करारा जवाब देने का फैसला किया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की. माही ने इन अफवाहों पर रिएक्ट किया और झूठी बातें फैलाने वालों पर गुस्सा जाहिर किया.

माही विज ने नदीम और अपने रिश्ते पर कमेंट करने वालों कराया चुप

माही विज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया इसमें उन्होंने उन लोगों पर निशाना साधा जिन्होंने उनका नाम नदीम के साथ उनका जोड़ा था. एक्ट्रेस ने वीडियो की शुरुआत में बताया कि कई लोगों ने उन्हें इस मामले पर बात न करने की सलाह दी थी, लेकिन उन्हें बोलना जरूरी लगा. माही ने कहा, “जो लोग हमारे बारे में जानते हैं, उन्हें यह सब बकवास लग रहा है. सिर्फ इसलिए कि हमने बिना किसी विवाद के तलाक लिया है, आप लोगों को यह हजम नहीं हो रहा. आपको गंदगी चाहिए.”

दोस्तों को I Love You नहीं कह सकते?

उन्होंने आगे कहा, “नदीम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और हमेशा मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही रहेगा. आपने ‘अब्बा' शब्द को गंदा कर दिया है. आप पर शर्म आती है… आप लोगों पर थू है जो मेरे और नदीम के बारे में ऐसी घटिया बातें लिख रहे हैं. यह सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, इतने सारे लोग हैं जो उसकी इज्जत करते हैं. आप इतने निचले स्तर तक गंदगी में जा सकते हैं.” एक्ट्रेस ने आगे सवाल किया कि क्या लोग अपने सबसे अच्छे दोस्तों से कभी “आई लव यू” नहीं कहते और गलत इरादे से ऐसे कमेंट्स फैलाने और उन्हें ट्रोल करने वालों पर गुस्सा निकाला.

अंकिता ने भी किया था माही को सपोर्ट

इससे पहले, माही विज के एक्स पति जय भानुशाली ने भी अंकिता लोखंडे की लिखी एक पोस्ट को रीशेयर करके उनके खिलाफ हो रही ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया था. अंकिता ने भी एक लंबी पोस्ट लिख माही का साथ दिया था और बताया था कि नदीम के साथ जय और माही का एक पुराना रिश्ता रहा है. वे उनकी इज्जत करते हैं. नदीम ने ना केवल माही विज को बल्कि उन्हें (अंकिता लोखंडे) को भी हमेशा सपोर्ट किया है. माही और जय के साथ उनके घरेलू रिश्ते थे. इसी वजह से बेटी तारा ने उन्हें अब्बा कहा था.