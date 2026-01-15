प्रशांत तमांग की बाकी है बैटल ऑफ गलवान की डबिंग, दोस्त ने बताया- वह सलमान के साथ फिल्म शूट कर रहे थे

इंडियन आइडल सीजन 3 के प्रसिद्ध विजेता और अभिनेता प्रशांत तमांग का 43 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया. प्रशांत के इंडियन आइडल बैचमेट और दोस्त मेयांग चांग ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की. उन्होंने बताया, "मैं अभी उनके अंतिम संस्कार से लौटा हूं. हम दोस्तों के साथ दार्जिलिंग में थे. यह खबर हम सभी के लिए शॉकिंग थी. हम सब अपने कामों में व्यस्त थे और इसी हफ्ते मुंबई में मिलने वाले थे. प्रशांत ने मुझसे कहा था कि उसे वापस आना है. उसकी गलवान की डबिंग बाकी है. वह सलमान के साथ फिल्म शूट कर रहे थे. इतनी कम उम्र में चले जाना बहुत दुखद है."

प्रशांत तमांग से आखिरी बार नवंबर में मिले थे मेयांग चांग

मेयांग चांग ने आगे कहा कि उनकी और प्रशांत की पुरानी दोस्ती थी. दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे. नवंबर में वे आखिरी बार मिले थे और जनवरी में फिर से मिलना था, लेकिन यह संभव नहीं हो सका. उन्होंने प्रशांत के परिवार, खासकर उनकी पत्नी और बेटी, को सांत्वना दी और कहा कि वे जितना हो सकेगा, परिवार की मदद करेंगे.

फिल्मों में शुरू हुई थी नई पारी

मियांग ने बताया कि सबसे बड़ा दुख यह है कि प्रशांत की बॉलीवुड में मुख्य धारा की एंट्री हाल ही में हुई थी. 20 साल पहले ‘इंडियन आइडल' जीतने के बाद उन्होंने नेपाली फिल्में कीं, बहुत शो किए, लेकिन अब ‘पाताल लोक' सीजन 2 में काम किया और सलमान खान के साथ ‘बैटल ऑफ गलवान' फिल्म में भूमिका निभाई. वह इस नई शुरुआत से बहुत खुश और उत्साहित थे.

इसी के साथ ही उन्होंने मियांग की मासूमियत को याद किया. उन्होंने बताया कि 'पाताल लोक' के ऑडिशन के दौरान प्रशांत ने उनसे पूछा था कि ऑडिशन कैसे देते हैं, कास्टिंग एजेंट से कैसे बात करते हैं, और सर या मैम करके बात करते हैं क्या. उन्होंने कहा, "वह बहुत प्यारा और मासूम इंसान था. फेम मिलने के बाद भी वह सम्मानजनक और विनम्र रहा. बड़े निर्देशक या प्रोड्यूसर से भी वह सबके साथ अच्छे से बात करता था."