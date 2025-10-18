विज्ञापन

प्रभास की वर्किंग दिवाली! ग्रीस में शूट हो रहा ‘द राजा साब’ का ग्रैंड सॉन्ग, फिनिश लाइन पर पहुंची फिल्म

इस बार प्रभास की दिवाली कुछ अलग है. पटाखों की चमक नहीं, बल्कि कैमरों की लाइट्स में जगमगा रही है. सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित हॉरर-फैंटेसी फिल्म ‘द राजा साब' की शूटिंग के लिए ग्रीस में हैं.

ग्रीस में शूट हो रहा ‘द राजा साब’ का ग्रैंड सॉन्ग
इस बार प्रभास की दिवाली कुछ अलग है. पटाखों की चमक नहीं, बल्कि कैमरों की लाइट्स में जगमगा रही है! सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित हॉरर-फैंटेसी फिल्म ‘द राजा साब' की शूटिंग के लिए ग्रीस में हैं, जहां फिल्म का आखिरी शेड्यूल चल रहा है. फिल्म के दो बड़े सॉन्ग्स पहले ही ग्रीस की धूप से नहाई बीचेज और खूबसूरत आइलैंड्स पर शूट किए जा चुके हैं, और अब टीम दिवाली तक ग्रैंड रैप-अप की तैयारी में जुटी है. फिल्ममेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर शूट की झलक दिखाई, जिसमें लिखा था, “#TheRajaSaab Shoot Diaries ❤️.”

दिवाली के साथ-साथ टीम ने फैंस के लिए एक और तोहफा भी तैयार किया है. प्रभास के बर्थडे (23 अक्टूबर) पर ‘द राजा साब' से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आने वाला है, जिससे फैंस के बीच एक्साइटमेंट डबल हो गया है. पहले रिलीज हुए ट्रेलर ने ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी. हॉरर, रोमांस और ह्यूमर का ऐसा तड़का, जिसमें संजय दत्त नजर आए थे एक “एक्सॉर्सिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और हिप्नोटिस्ट” के यूनिक रोल में. उनके साथ बोमन ईरानी और जरीना वहाब भी नजर आएंगे, जो फिल्म में नॉस्टैल्जिया और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज लेकर आ रहे हैं.

आखिरी शेड्यूल की शूटिंग के साथ ‘द राजा साब' अब अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रही है. ग्रीस के नीले आसमान और प्रभास की मेहनत के बीच तैयार हो रही यह हॉरर-फैंटेसी फिल्म दर्शकों के लिए एक जबरदस्त विजुअल ट्रीट साबित होने वाली है. मारूथी द्वारा निर्देशित और लिखित इस फिल्म को People Media Factory और IVY Entertainment ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में प्रभास डुअल रोल में दिखाई देंगे, साथ में मलविका मोहनन, निधि अग्रवाल, ऋद्धि कुमार, संजय दत्त और बोमन ईरानी जैसे सितारे भी शामिल हैं. ‘द राजा साब' 9 जनवरी 2025 को हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी.

