परवीन बॉबी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं फोटो देख कर कहेंगे- ये थी असली ड्रीमगर्ल

परवीन बॉबी ने 70 के दशक में एक्ट्रेस के लिए फैशन की परिभाषा ही बदलकर रख दी थी.

परवीन बॉबी की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

70 के दशक में सिनेमा में कई एक्ट्रेस आई थीं, जिसमें एक नाम खूबसूरत अदाकारा परवीन बॉबी का भी नाम शामिल है. परवीन इतनी खूबसूरत थी कि एक्टर तो एक्टर डायरेक्टर का भी उन पर दिल आ जाता था. 70 के दशक तक भी एक्ट्रेस बेहद ट्रेडिशनल थीं और परवीन ने आते ही अपने वेस्टर्न लुक और ग्लैमर से एक्ट्रेस की परिभाषा ही बदल डाली. फैशन के साथ-साथ उन्होंने अपनी बोल्डनेस से भी दर्शकों को अपना दिवाना बना दिया था. एक्ट्रेस का दौर कुछ ऐसा था कि जो वह कैमरे पर पहनकर आती, आम महिलाएं तो क्या एक्ट्रेस भी उन्हें फॉलो करने लग जाती थीं. दुर्भाग्यवश, परवीन महज 50 साल की उम्र में दुनिया से अलविदा कह गईं, लेकिन उनका ग्लैमर आज भी बरकरार है, चलिए देखते इन 10 तस्वीरों में.

परवीन बॉबी ने साल 1973 में फिल्म त्रिमूर्ती से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद मरते दम तक एक्ट्रेस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था.

उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर समेत 70 के दशक के कई स्टार्स संग काम किया था.

परवीन की हिट फिल्मों में दीवार, नमक हलाल, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, क्रांति और कालिया शामिल हैं

परवीन को आखिरी बार फिल्म इरादा में देखा गया था, जिसमें वह शत्रुघ्न सिन्हा की हीरोइन बनी थीं.

20 जनवरी 2005 में परवीन की मौत महज 50 साल की उम्र में हो गई थी . उनकी मौत की खबर ने हाहाकार मचा दिया था.

कहा जाता है कि एक्ट्रेस की मौत शरीर के कुछ अंगों के काम न करने और मधुमेह की वजह से हुई थी.

एक्ट्रेस की इस बीमारी को पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया कहा जाता है, जिसका एक्ट्रेस के आखिरी दिनों में पता चला था.

एक्ट्रेस की कभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनका नाम कई बॉलीवुड स्टार्स संग जुड़ा था, जिसमें महेश भट्ट भी शामिल हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो महेश भट्ट ने खुलासा किया था कि परवीन शादीशुदा थी और उनके पति पाकिस्तान चले गए थे.

भले ही आज परवीन बाबी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका फैशन, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी स्टाइलिंग आज भी फैशन लवर्स को बहुत कुछ सिखाता है.

