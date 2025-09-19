विज्ञापन

'मैं स्तब्ध हूं...', पीएम नरेंद्र मोदी ने जुबीन गर्ग के निधन पर जताया शोक, राहुल गांधी बोले- 'बहुत बड़ी ट्रेजेडी है'

जुबीन गर्ग के अचानक यूं चले जाने से संगीत जगत और प्रशंसकों में गहरा शोक फैल गया है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी सिंगर के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है.

Read Time: 2 mins
Share
'मैं स्तब्ध हूं...', पीएम नरेंद्र मोदी ने जुबीन गर्ग के निधन पर जताया शोक, राहुल गांधी बोले- 'बहुत बड़ी ट्रेजेडी है'
पीएम नरेंद्र मोदी ने जुबीन गर्ग के निधन पर जताया शोक
नई दिल्ली:

असम के मशहूर गायक और बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना चुके जुबीन गर्ग (52) का सिंगापुर में एक दर्दनाक स्कूबा डाइविंग हादसे में निधन हो गया. जानकारी के अनुसार, उन्हें समुद्र से निकालकर पुलिस ने नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. वे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए सिंगापुर गए थे. उनके अचानक यूं चले जाने से संगीत जगत और प्रशंसकों में गहरा शोक फैल गया है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने भी सिंगर के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है.

उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, “लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग के अचानक निधन से स्तब्ध हूं. उन्हें संगीत में उनके समृद्ध योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा. उनके गीत सभी वर्गों के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम् शांति".

वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "जुबीन गर्ग का निधन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. उनकी आवाज ने एक पीढ़ी को परिभाषित किया और उनका हुनर वास्तव में बेमिसाल था. उन्होंने व्यक्तिगत परेशानियों को पार कर असमिया संगीत की तस्वीर बदल दी. उनका धैर्य और साहस हमेशा प्रेरणा देता रहेगा. वे हमेशा हमारे दिलों और दिमागों में जिंदा रहेंगे".

जुबीन गर्ग की लाइफ

जुबीन गर्ग का जन्म 1972 में असम के जोरहाट में हुआ था. वे न सिर्फ असमिया संगीत के सबसे बड़े सितारों में से एक थे, बल्कि बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी आवाज से लाखों दिलों को जीत लिया. उनकी सबसे बड़ी सफलता 2006 की फिल्म 'गैंगस्टर' के गाने 'या अली' से मिली, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. इसके बाद उन्होंने 'दिल तू ही बता' (कृष 3) और कई अन्य हिट गाने दिए. उनकी आवाज में जो जादू और दर्द था, उसने उन्हें संगीत की दुनिया में अलग मुकाम दिलाया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Zubeen Garg, Zubeen Garg Death, Narendra Modi, Pm Modi, Rahul Gandhi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com