झोली फैलाकर छठी मैया से पवन सिंह ने मांगी औलाद, नया छठ गीत सुनकर नहीं रुकेंगे आंसू

शनिवार से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और भक्त नहाए-खाए के साथ छठ व्रत का संकल्प लेंगे.  ऐसे में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने अपनी मधुर आवाज से छठ के त्योहार की भक्ति को और बढ़ा दिया है.

झोली फैलाकर छठी मैया से पवन सिंह ने मांगी औलाद
नई दिल्ली:

शनिवार से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और भक्त नहाए-खाए के साथ छठ व्रत का संकल्प लेंगे.  ऐसे में भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने अपनी मधुर आवाज से छठ के त्योहार की भक्ति को और बढ़ा दिया है. पर्व के पहले दिन ही पवन सिंह ने ऐसा भक्ति गीत रिलीज किया है जिसे सुनकर फैंस भी इमोशनल हो गए हैं. पवन सिंह का नया भक्ति गीत 'कवना कलमवां से लिखल करमवां' आज रिलीज हो चुका है. गीत में पवन सिंह अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी के साथ छठी मैया से झोली फैलाकर एक संतान मांग रहे हैं. गीत में लगातार पवन सिंह की आंखों से आंसू बह रहे हैं. गीत भावुक कर देने वाला है. फैंस भी गाना सुनकर पवन सिंह की तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "एकदम दिल को झकझोर देने वाला गीत है.. रोना आ गया है. अरुण बिहारी की लेखनी का जवाब नहीं है और पवन सिंह और प्रियंका की गायकी ने गीत में जान डाल दी है."

एक अन्य यूजर ने लिखा, "पवन सिंह जी की आवाज में जादू है. सुनते के साथ ही मन खुश हो जाता है, लेकिन इस गीत ने रुला दिया." छठ गीत "कवना कलमवां से लिखल करमवां" के लिरिक्स अरुण बिहारी ने लिखे हैं और गीत को आवाज पवन सिंह और प्रियंका सिंह ने दी है. गीत में पवन सिंह के साथ वंदना यादव को फीचर किया गया है, जिसमें छठ पर्व की तैयारी और घाट की पूजा के सीन को खूबसूरती से दिखाया गया है. बीते शुक्रवार को भी पवन सिंह का छठ पर्व और चुनावी गीत का मिक्स वर्जन 'घाटे चलले मोदी-नीतीश' रिलीज हुआ था, जिसमें पवन सिंह छठी मईया से पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जीत की कामना कर रहे थे. गाने में चुनावी रंग और छठ की आस्था दोनों को बखूबी दिखाया गया.

बता दें कि पवन सिंह भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं. पहले खबरें थीं कि सिंगर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि वे पार्टी के लिए सिर्फ एक सिपाही की तरह काम करेंगे…चुनाव नहीं लड़ेंगे. पहले उन्होंने निर्दलीय काराकाट से चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी.
 

