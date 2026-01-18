धुरंधर एक्ट्रेस के साथ बदतमीजी, फोटोशूट के दौरान गलत तरीके से किया टच!

किस किसको प्यार करूं 2 की एक्ट्रेस त्रधा चौधरी ने एक फोटोशूट के दौरान आयशा खान के साथ हुई गलत बर्ताव का खुलासा किया है. त्रधा ने बताया कि मैगजीन या किसी प्रमोशनल शूट के दौरान एक शख्स ने आयशा खान को गलत तरीके से छुआ, जो पूरी तरह अनुचित और कुछ ऐसा था जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया और आयशा का साथ देते हुए इसके बारे में सबको बताया. त्रधा ने कहा कि यह घटना शूटिंग के बीच हुई, जहां कई एक्ट्रेसेज मौजूद थीं और इसने इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को फिर से उजागर किया.
आयशा खान, जो ‘किस किसको प्यार करूं 2' में कपिल शर्मा के साथ नजर आई हैं, एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस हैं. त्रधा चौधरी ने इस मामले में आयशा के पक्ष में खड़े होकर कहा कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और पीड़ित को मजबूती से आवाज उठानी चाहिए. यह घटना फिल्म की रिलीज के बाद सुर्खियों में आई है, जहां तृधा ने ग्लाटा इंडिया या किसी दूसरे जरिये इस बारे में बात की. उन्होंने जोर दिया कि फोटोशूट जैसी प्रोफेशनल जगहों पर भी महिलाओं को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
त्रधा और आयशा दोनों ‘किस किसको प्यार करूं 2' में अहम किरदारों में हैं और यह खुलासा फिल्म के प्रमोशन के बीच महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार के मुद्दे पर चर्चा छेड़ता है. कास्टिंग काउच और गलत व्यवहार के मामले नए नहीं हैं. कई बार इस तरह की खबरों ने सुर्खियां बटोरी हैं. शिकायत करने वालों में कई बड़े नाम भी शामिल रहे हैं. बात करें आयशा की तो हाल में वह धुरंधर के वायरल गाने शरारत में नजर आई थीं.
