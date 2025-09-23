पहली बार दिखा परिणीति चोपड़ा का बेबी बंप, यूट्यूब वीडियो में दिखी झलक

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपना यूट्यूब चैनल करीब 8 महीने बाद रिवाइव किया. परिणीति इस पर इतनी एक्टिव नहीं थीं लेकिन अब एक नया वीडियो शेयर कर उन्होंने बताया कि वो इस चैनल पर क्या क्या करने वाली हैं. साथ ही उन्होंने ये वादा भी किया कि वो इस चैनल को अब एक्टिव ही रखेंगी. इस वीडियो में पहली बार परिणीति चोपड़ा का बेबी बंप नजर आया है. इस वीडियो के साथ फैन्स को उनकी प्रेग्नेंसी की ये जर्नी देखने की खासी एक्साइटमेंट हैं कि परिणीति ये नई जिम्मेदारी कैसे संभालती हैं और नन्हें मेहमान के लिए क्या तैयारियां करती हैं.

हाल में शेयर की थी गुड न्यूज

परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद-पति राघव चड्ढा अपने पहले बच्चे के आने की खबर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की थी. कपल ने एक कोलैब पोस्ट शेयर करते हुए एक गोल केक की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की, जिसमें "1 + 1 = 3" लिखा था और उसके नीचे दो छोटे सुनहरे पैरों के निशान थे. उन्होंने एक पार्क में हाथ पकड़े टहलते हुए एक वीडियो भी शेयर किया, जिसे देखते ही फैंस ने बधाईयां देना शुरु कर दिया है. वहीं इस पोस्ट पर बॉलीवुड सेलेब्स और राजनीति से जुड़े दिग्गज भी बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर फैंस को दी खुशखबरी

उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा, "हमारा छोटा सा यूनिवर्स...आगे बढ़ रहा है. ढेर सारा आशीर्वाद." पोस्ट शेयर करते ही एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने लिखा- बधाई हो. सोनम कपूर ने लिखा, बधाई हो डार्लिंग. भूमि पेडनेकर ने लिखा बधाई. बता दें कि राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ने 2023 में डेटिंग शुरू की थी, हालांकि कपल ने अपने रिश्ते पर कभी पब्लिकली बात नहीं की. वहीं मई 2023 में नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में उन्होंने सगाई करके इस रिश्ते को ऑफिशियल किया. इसके बाद उन्होंने सितंबर 2023 में राजस्थान के उदयपुर में पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी की.

गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से परिणीति चोपड़ा के प्रेग्नेंसी की खबरें सामने आई थीं. वहीं "द ग्रेट इंडियन कपिल शो" में जब कपल नजर आया तो राघव चड्ढा ने कहा था कि जल्दी ही खुशखबरी देंगे, जिसे सुन परिणीति भी हैरान रह गई थीं.