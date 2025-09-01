परम सुंदरी की कमाई पर लगेगा ब्रेक! ये हिट मूवीज देंगी जबरदस्त चुनौती

परम का स्थाई और सुंदरी की अदाएं बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त जलवा बिखेर रही हैं. हम बात कर रहे हैं मूवी परम सुंदरी की. जिसमें परम हैं हैंडसम हंक सिद्धार्थ मल्होत्रा और अपने ऑन स्क्रीन नाम की ही तरह खूबसूरत जाह्नवी कपूर नजर आ रही हैं. रिलीज के बाद से ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है. फिल्म पहले तीन दिन तक कमाई के मामले में अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी है. पर, क्या ये रफ्तार यूं ही जारी रहेगी. अगले कुछ दिनों में ऐसी जबरदस्त फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो परम सुंदरी की कमाई की रफ्तार रोक सकती है.

ये भी पढ़ें: जब सलमान खान और संजय दत्त की जोड़ी ने किया था बॉक्स ऑफिस पर राज, 4 करोड़ की फिल्म ने कमाए थे 18 करोड़

ये फिल्में बढ़ाएंगी मुश्किलें

परम सुंदरी की शुरुआत बढ़िया रही और शुरुआती हफ्ते में दर्शकों का रुझान भी दिखाई दिया. लेकिन अब बड़ी फिल्मों की रिलीज के बीच इसका टिक पाना मुश्किल होता जा रहा है. खासकर 5 सितंबर को हॉलीवुड की मशहूर हॉरर फिल्म द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स सिनेमाघरों में उतर रही है. इसके साथ ही बागी 4 और द बंगाल फाइल्स जैसी बड़ी फिल्मों का भी क्लैश है. ऐसे में परम सुंदरी की कमाई पर ब्रेक लगना तय माना जा रहा है.

द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स हॉलीवुड की पॉपुलर हॉरर फ्रेंचाइजी का हिस्सा है. जिसकी भारत में भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है. रिलीज होते ही ये फिल्म दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब होगी. वहीं, बागी 4 अपने एक्शन और मसालेदार कंटेंट के कारण युवाओं को आकर्षित कर सकती है. बंगाल फाइल्स भी गंभीर विषय के चलते चर्चा में है. ऐसे में परम सुंदरी को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है.

अब तक की कमाई

Sacnilk की रिपोर्ट की मानें तो फिल्म ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन यानी कि रविवार को 10.25 करोड़ रु. की कमाई की. इस दिन के आंकड़े को मिला लें तो परम सुंदरी ने पहले वीकेंड में घरेलू ऑफिस पर 26.75 करोड़ रु. कमा लिए हैं. नॉर्थ और साउथ के कल्चर पर बेस्ड इस लव स्टोरी ने दुनियाभर में 26.80 करोड़ की कमाई की है. अब माना जा रहा है कि फिल्म जल्द ही पचास करोड़ रु. तक कमा लेगी