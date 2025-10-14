Diwali OTT Relase: थियेटर में जाने से चूक गए तो घर बैठे देख डालिए ये फिल्में, ओटीटी पर हो रहीं रिलीज

दिवाली 2025 का त्योहार नजदीक है और इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का तड़का लगने वाला है. अलग-अलग जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज इस त्योहारी सीजन में आपको फुल एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. बॉलीवुड, हॉलीवुड, तमिल और तेलुगु कंटेंट के साथ आप अपने परिवार के साथ छुट्टियों का लुत्फ उठा सकते हैं. आइए जानते हैं उन 5 फिल्मों और सीरीज के बारे में जो इस दिवाली रिलीज होने वाली हैं.

भागवत: चैप्टर 1- राक्षस: यह सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म दिवाली के मौके पर ओटीटी पर धमाल मचाने को तैयार है. अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार के लीड रोल वाली यह फिल्म 17 अक्टूबर को ZEE5 पर स्ट्रीम होगी.

बागी 4: टाइगर श्रॉफ की एक्शन से भरपूर फिल्म ‘बागी 4' भी ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म में टाइगर के साथ संजय दत्त, हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी नजर आएंगे. यह एक्शन-थ्रिलर 17 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर अवेलेबल होगी.

लोका चैप्टर 1: चंद्रा: सुपरहीरो फैंटेसी-थ्रिलर ‘लोका चैप्टर 1: चंद्रा' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया था और अब यह ओटीटी पर आ रही है. डोमिनिक अरुण के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कल्याणी प्रियदर्शन लीड रोल में हैं. यह फिल्म 20 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

ग्रेटर कलेश: अहसास चन्ना की फैमिली ड्रामा सीरीज ‘ग्रेटर कलेश' इस दिवाली दर्शकों का मनोरंजन करने आ रही है. यह सीरीज 17 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकेगी.

द डिप्लोमैट सीजन 3: केरी रुसैल के लीड रोल वाली पॉलिटिकल-थ्रिलर वेब सीरीज ‘द डिप्लोमैट' का तीसरा सीजन रिलीज होने वाला है. इस सीरीज में रुफस सेवेल, डेविड ग्यासी, अली आह्न और रोरी किन्नियर जैसे सितारे भी शामिल हैं. यह सीरीज 16 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.