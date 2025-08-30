विज्ञापन

परम सुंदरी देख लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन, फैंस बोले- नॉर्थ साउथ एंगल बहुत ताजा है

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की नई जोड़ी ने दर्शकों पर जादू चला दिया है, और लोग इसे सालों बाद देखी गई सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी कह रहे हैं.

फैंस को पसंद आ रही सिद्धार्थ-जान्हवी की परम सुंदरी
नई दिल्ली:

दिनेश विजन और मैडॉक फिल्म्स की परम सुंदरी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है, जिसे बेहतरीन रिव्यूज और वर्ड-ऑफ-माउथ का पूरा सपोर्ट मिला है. सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी कपूर की नई जोड़ी ने दर्शकों पर जादू चला दिया है, और लोग इसे सालों बाद देखी गई सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी कह रहे हैं. दरअसल, परम सुंदरी ने पिछले कुछ सालों में सिद्धार्थ और जान्हवी की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है, जो साफ दिखाता है कि यह फिल्म दर्शकों के साथ गहराई से जुड़ गई है.

फिल्म की रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर फैन्स अपनी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला रहे हैं. एक्स (ट्विटर) पर एक यूजर ने लिखा, "सिड और जान्हवी की केमिस्ट्री #ParamSundari में आग है! सालों से किसी बॉलीवुड जोड़ी के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हुआ". इंस्टाग्राम पर एक अन्य यूजर ने कहा, "सिड और जान्हवी वाला हर फ्रेम जादुई लगता है. यही वो पुराना रोमांस है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे".

फिल्म का म्यूज़िक एलबम भी हर किसी का दिल जीत रहा है, जिसमें परदेसीया सबसे आगे है. एक फैन ने कमेंट किया, "चाहे परदेसीया हो या एलबम का कोई और ट्रैक, हर गाना दिल को मरहम जैसा लगता है". दर्शक फिल्म के सांस्कृतिक मिश्रण से भी जुड़ रहे हैं. एक फेसबुक यूजर ने लिखा, "नॉर्थ-साउथ ऐंगल बहुत ताज़ा और दिल को छू लेने वाला है. जिस तरह सिड का दिल्ली वाला चार्म, जान्हवी की केरल वाली ग्रेस से मिलता है, कमाल लगा. फुल पैसा वसूल लव स्टोरी".

हाउसफुल थिएटर्स और बेहतरीन वर्ड-ऑफ-माउथ के साथ, परम सुंदरी साबित कर रही है कि यह वही रोम-कॉम है जिसका फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. एक ऐसी फिल्म जो दिल को भी छूती है और शानदार स्पेक्टेकल भी देती है.

Param Sundari, Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor, Param Sundari Box Office
