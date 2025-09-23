विज्ञापन

आदिपुरुष में मेघनाद की 10 तस्वीरें, ये एक्टर है फिटनेस फ्रीक, कभी मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में बनाई थी जगह

टीवी और फिल्मों से लेकर वेब शो तक, अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत चुके वात्सल ने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. उन्होंने न सिर्फ रोमांटिक और नेगेटिव शेड्स में काम किया है. बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक किरदारों में भी अपनी छाप छोड़ी है.

आदिपुरुष में मेघनाद बनने वाला ये एक्टर है फिटनेस फ्रीक
नई दिल्ली:

फिल्म आदिपुरुष में मेघनाद का दमदार किरदार निभाने वाले अभिनेता वत्सल सेठ अक्सर चर्चाओं में रहते हैं. टीवी और फिल्मों से लेकर वेब शो तक, अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत चुके वात्सल ने इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. उन्होंने न सिर्फ रोमांटिक और नेगेटिव शेड्स में काम किया है. बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक किरदारों में भी अपनी छाप छोड़ी है. खास बात ये है कि उनका करियर एक्टर के साथ साथ मॉडल और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी काफी सफल रहा है. टारजन द वंडर कार जैसी मूवी में बतौर सोलो हीरो वो काफी प्रोमिसिंग साबित हुए थे. इसके अलावा भी वो दूसरे शोज में अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस करते रहे हैं. फिटनेस फ्रीक होने के साथ साथ उनका नाम अट्रैक्टिव और हैंडसम सेलिब्रेटीज में भी शामिल होता है.    

आदिपुरुष का मेघनाद – फिल्म आदिपुरुष में उन्होंने रावण के बेटे मेघनाद का किरदार निभाया और मायथॉलॉजी कल भूमिका में भी दर्शकों का ध्यान खींचा.


घर के बड़े बेटे – 5 अगस्त 1980 को मुंबई में गुजराती परिवार में जन्मे वत्सल दो भाई-बहनों में बड़े हैं.
इंजीनियर बनने की चाहत – उन्होंने मैथ्स में डिग्री हासिल की है. और, शुरू में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते थे.

टीवी से शुरुआत – उनका पहला बड़ा रोल टीवी शो जस्ट मोहब्बत में ‘जय' का था, जिसने उन्हें पहचान दिलाई.

फिल्मी डेब्यू – 2004 में अब्बास–मस्तान की फिल्म टार्ज़न: द वंडर कार में उन्होंने ‘राज चौधरी' का किरदार निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल की.


टेलीविजन के हिट रोल्स – उन्होंने एक हसीना थी में शौर्य गोयंका और हासिल में कबीर रायचंद का दमदार रोल निभाया.


पर्सनल लाइफ – 2017 में उन्होंने एक्ट्रेस ईशिता दत्ता से शादी की. जुलाई 2023 में दोनों एक बेटे के माता-पिता बने.


लाइफस्टाइल – वो वेजिटेरियन हैं, शराब और स्मोकिंग से दूर रहते हैं और फिटनेस को लेकर काफी अलर्ट भी रहते हैं.


स्पोर्ट्स कनेक्शन – वो मुंबई हीरोज़ सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं और बैडमिंटन भी खेलना पसंद करते हैं.


मीडिया में पहचान – 2020 में टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में उनका नाम 36वें स्थान पर आया था.

