शेफाली जरीवाला के बिना पति पराग त्यागी और हिंदुस्तानी भाऊ ने मनाया रक्षाबंधन, भाई बोले- आज मैंने खुद राखी...

शेफाली जरीवाला के 42 साल की उम्र में निधन होने के बाद उनके पति पराग त्यागी और राखी भाई हिंदुस्तानी भाऊ ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया. 

शेफाली जरीवाला की मौत के बाद पति और भाई ने मनाया रक्षाबंधन
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी और मुंह बोले भाई हिंदुस्तानी भाऊ ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, जो कि एक्ट्रेस के बिना अधूरा था. हिंदुस्तानी भाऊ ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें शेयर की गई पुरानी फोटो में वह राखी बंधवाने के बाद शेफाली जरीवाला के साथ पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. फोटो के ऊपर लिखा है, राखी उसे बांधो जो आपकी आखिरी सांस तक आपका साथ दे. इस पोस्ट के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी रक्षाबंधन बेटा आज मैंने खुद राखी बांधी तेरे नाम की. मिस यू. 

इस पोस्ट पर फैंस ने हार्ट इमोजी  और इमोशनल होने वाली इमोजी शेयर की है. गौरतलब है कि बिग बॉस 13 में शेफाली जरीवाला और हिंदुस्तानी भाऊ नजर आए थे. वहीं तब से दोनों का रिश्ता बना और एक्ट्रेस हिंदुस्तानी भाऊ को राखी बांध रही हैं. 

बता दें, शेफाली जरीवाला का  42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से देहांत हो गया था. एक्ट्रेस ने करियर की शुरुआत 'कांटा लगा' गाने से की थी, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'मुझसे शादी करोगी', 'शैतानी रस्में', 'रात्रि के यति', और 'हुडुगारु' जैसी फिल्मों में काम किया. 'बिग बॉस 13' में उनकी मौजूदगी भी सुर्खियों में रही थी.

