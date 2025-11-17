विज्ञापन

पंकज त्रिपाठी की बेटी भी करेंगी एक्टिंग, प्रोजेक्ट से जुड़ी डिटेल जानने के लिए पढ़ें खबर

इंडस्ट्री में आशी के पिछले एक्सपीरियंस में इस साल की शुरुआत में "रंग दारो" नाम का एक म्यूजिक वीडियो शामिल है. आशी इस वीडियो में नजर आई थीं.

पंकज त्रिपाठी की बेटी कर रही डेब्यू
नई दिल्ली:

पंकज त्रिपाठी एक बेहद खास प्रोजेक्ट के साथ अपने पहले प्यार, थिएटर, की ओर लौट रहे हैं. एक्टर ने अपनी पत्नी और बिजनेस मैनेजर मृदुला त्रिपाठी के साथ मिलकर रूपकथा रंगमंच नाम का एक नया बैनर लॉन्च किया है, जिसके तहत वे अपना पहला नाटक, "लाइलाज" को प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन इससे भी ज्यादा रोमांचक बात यह है कि इस म्यूजिकल कॉमेडी नाटक के साथ उनकी बेटी आशी त्रिपाठी भी मंच पर डेब्यू करेंगी.

अपनी जड़ों की ओर वापसी

पंकज, जिनका एक्टिंग करियर सिनेमा में आने से पहले थिएटर से शुरू हुआ था, के लिए यह नई शुरुआत बहुत महत्व रखती है. थिएटर को अपना "पहला प्यार" बताते हुए, उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट ऐसा लगता है जैसे जीवन का एक चक्र पूरा हो गया हो.

कई रिपोर्टों के मुताबिक पंकज ने शेयर किया, "एक एक्टर के तौर पर मेरा सफर मंच पर, मंच के पीछे की अव्यवस्था, उधार की वेशभूषा और लाइव दर्शकों के सामने परफॉर्म करने के जादू से शुरू हुआ." एक्टर के लिए "लाइलाज" को और भी खास बनाने वाली बात यह है कि यह उनकी 18 साल की बेटी आशी का पहला नाटक है. पंकज ने कहा कि उसे इस किरदार के लिए तैयार होते देखना इमोशनल और इंस्पिरेशनल दोनों रहा है.

"इसकी खासियत यह है कि हमारी बेटी आशी इस संगीत नाटक के साथ मंच पर अपनी शुरुआत कर रही है. एक पिता होने के नाते, मुझे बहुत गर्व है; एक अभिनेता होने के नाते, मुझे गहरी जिम्मेदारी का एहसास है; और एक निर्माता होने के नाते, मुझे कुछ अच्छा रचने का उत्साह है." उन्होंने कहा.

इंडस्ट्री में आशी के पिछले एक्सपीरियंस

इंडस्ट्री में आशी के पिछले एक्सपीरियंस में इस साल की शुरुआत में "रंग दारो" नाम का एक म्यूजिक वीडियो शामिल है. आशी इस वीडियो में नजर आई थीं. इसे मैनाक भट्टाचार्य और संजना रामनारायण ने गाया था और संगीत अभिनव आर. कौशिक ने दिया था. वहीं अब पंकज त्रिपाठी और बेटी आशी के नाटक की बात करें तो फैज मोहम्मद खान का लिखा, निर्देशित और संगीतबद्ध, "लाइलाज" 21, 22 और 23 नवंबर को मुंबई के रंगशिला थिएटर में दिखाया जाएगा.

