विज्ञापन

पंकज धीर के अंतिम संस्कार में सबसे पहले पहुंचे सलमान खान, जानें क्या था महाभारत के कर्ण से कनेक्शन

टीवी जगत के दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर 2025 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. 68 वर्षीय पंकज धीर, जो बी.आर. चोपड़ा के महाभारत धारावाहिक में कर्ण की अमर भूमिका के लिए हमेशा याद किए जाएंगे.

Read Time: 2 mins
Share
पंकज धीर के अंतिम संस्कार में सबसे पहले पहुंचे सलमान खान, जानें क्या था महाभारत के कर्ण से कनेक्शन
महाभारत के कर्ण पंकज धीर का निधन, सलमान खान से था गहरा जुड़ाव
नई दिल्ली:

टीवी जगत के दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का 15 अक्टूबर 2025 को कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया. 68 वर्षीय पंकज धीर, जो बी.आर. चोपड़ा के महाभारत धारावाहिक में कर्ण की अमर भूमिका के लिए हमेशा याद किए जाएंगे. वह कई महीनों से बीमार थे. कुछ समय पहले उनकी सर्जरी हुई थी, लेकिन कैंसर दोबारा लौट आया. सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (सिन्टा) ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है. बयान में कहा गया, "गहन शोक के साथ सूचित करते हैं कि हमारे पूर्व चेयरमैन और सिन्टा के पूर्व महासचिव श्री पंकज धीर का 15 अक्टूबर को निधन हो गया." उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में शाम 4:30 बजे हुआ.

ये भी पढ़ें: 3 साल के लिए बैन हो गई थी बॉलीवुड की ये फिल्म, सच्ची घटना पर थी आधारित, बाद में देशभर में हुई थी तारीफ

पंकज धीर ने अपने लंबे करियर में चंद्रकांता, सूर्यवंशम और कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे सड़क, सोल्जर व बादशाह में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं. लेकिन महाभारत में कर्ण का किरदार ने उन्हें घर-घर पहचान दिलाया. वे अपने बेटे निकितिन धीर (जो चेन्नई एक्सप्रेस और जोधा अकबर जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं) और बहू क्रतिका सेंगर के साथ रहते थे. 

पंकज धीर का बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से गहरा भावनात्मक रिश्ता था. एक पुराने इंटरव्यू में लहरें रेट्रो को दिए बयान में उन्होंने कहा था, "सलमान मेरे सामने बड़े हुए हैं. वे बांद्रा में क्रिकेट खेला करते थे. उस समय मुझे नहीं लगता था कि सलमान खान इतने बड़े हीरो बनेंगे. इस इंडस्ट्री में सलमान खान से बेहतर इंसान कोई नहीं है. वे बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, मैं उनको सलाम करता हूं. वह जब भी मिलते हैं, गले लग जाते हैं. काम साथ हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है. उनका दिल बहुत बड़ा है. मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं." फिल्म इंडस्ट्री से कई हस्तियों ने पंकज धीर को श्रद्धांजलि दी. पंकज धीर की विदाई से टीवी और सिनेमा की दुनिया में शून्य पैदा हो गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pankaj Dheer, Mahabharat Karna, Pankaj Dheer Funeral, Pankaj Dheer Death, Salman Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com