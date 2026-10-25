पंचायत 5 से पहले आ रही विधायक जी की फिल्म, ट्रेलर में दिखा वही रौबदार अंदाज लोग बोले फायर है फायर

NOTICE Trailer Release: अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और पंचायत फेम पंकज झा स्टारर फिल्म ‘NOTICE' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. प्रदीप गुप्ता के निर्देशन और आदित्य प्रताप रघुवंशी के निर्माण में बनी यह फिल्म 6 नवंबर 2026 को Waves OTT पर रिलीज होगी. फिल्म के ट्रेलर में एक ऐसी कहानी की झलक दिखाई गई है, जिसमें करीब 150 साल पुरानी दुकान को सरकारी कार्रवाई के तहत तोड़े जाने का मुद्दा सामने आता है. यह घटनाक्रम आम आदमी के अधिकारों, उसकी भावनाओं और व्यवस्था के साथ उसके संघर्ष जैसे सवालों को सामने लाता है.

ट्रेलर में दिखी 150 साल पुरानी दुकान की कहानी

‘NOTICE' के ट्रेलर में पुरानी दुकान को तोड़ने की कार्रवाई कहानी का प्रमुख हिस्सा नजर आती है. वर्षों से किसी परिवार या कारोबारी की पहचान से जुड़ी दुकान को हटाने का मामला किस तरह आम लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, ट्रेलर इसी तरह के सवालों की ओर ध्यान खींचता है. फिल्म की कहानी में सरकारी व्यवस्था और आम आदमी के अधिकारों से जुड़े पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है.

ट्रेलर में नजर आए योगी आदित्यनाथ के सीन

फिल्म के ट्रेलर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीन भी दिखाई देते हैं. इन सीन के जरिए फिल्म की कहानी को किस रेफरेंस में पेश किया गया है, यह फिल्म देखने के बाद ज्यादा साफ होगा.

अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और पंकज झा निभा रहे अहम किरदार

फिल्म ‘NOTICE' में रामायण फेम अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया के साथ ‘पंचायत' फेम अभिनेता पंकज झा नजर आएंगे. इन कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाई है. फिल्म का निर्देशन प्रदीप गुप्ता ने किया है, जबकि आदित्य प्रताप रघुवंशी इसके निर्माता हैं. सामाजिक मुद्दे पर आधारित इस फिल्म के ट्रेलर के बाद अब दर्शकों को इसकी रिलीज का इंतजार है.

कब और कहां रिलीज होगी ‘NOTICE'?

फिल्म ‘NOTICE' 6 नवंबर 2026 को Waves OTT पर रिलीज होगी. ट्रेलर के जरिए फिल्म की कहानी की शुरुआती झलक सामने आ चुकी है. अब देखना होगा कि फिल्म में पुरानी दुकान, सरकारी कार्रवाई और आम आदमी के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को किस तरह पेश किया जाता है.

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