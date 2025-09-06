विज्ञापन

पल्लवी जोशी की भतीजी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, वेब सीरीज में आ चुकी हैं नजर, बॉबी देओल के आश्रम को दिया था टक्कर

वह बाल कलाकार मास्टर अलंकार जोशी की बहन हैं. अलंकार अब अमेरिका में रहते हैं औऱ उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है. कम ही लोगों को पता होगा कि अलंकार की बेटी भी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमा चुकी हैं. 

पल्लवी जोशी की भतीजी की 10 खूबसूरत तस्वीरें
नई दिल्ली:

पल्लवी जोशी फिल्म और टेलीविजन एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं. पल्लवी जोशी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल जूरी अवार्ड की प्राप्तकर्ता भी हैं.पल्लवी ने कम उम्र में ही स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था. उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में बदला और आम आदमी सड़क का जैसी फिल्मों में काम किया. 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने रुक्मावती की हवेली,सूरज का सातवां घोड़ा, त्रिशग्नि (1988), वंचित, भुजंगय्यान दशावतारा (1991) और रिहाई जैसी कला फिल्मों में काम किया. उन्होंने सौदागर, पाना, तहलका और मुजरिम समेत बड़े बजट की फिल्मों में एक बहन या हीरोइन की दोस्त का रोल किया. पल्लवी जोशी ने 1997 में भारतीय फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री से शादी की. उनके दो बच्चे हैं.

वह बाल कलाकार मास्टर अलंकार (जोशी) की बहन हैं. अलंकार अब अमेरिका में रहते हैं औऱ उनका बिजनेस पूरी दुनिया में फैला है. कम ही लोगों को पता होगा कि अलंकार की बेटी भी फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमा चुकी हैं. 

 उनकी बड़ी बेटी हैं अनुजा जोशी. न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई के बाद उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में करियर बनाया. 

मॉडलिंग करने के बाद अनुजा वेब सीरीज में नजर आईं. वह हेलो मिनी वेब सीरीज में लीड रोल में दिखी थी. 

वह हेलो मिनी के अलावा ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में भी नजर आ चुकी हैं. 

तब अनुजा जोशी स्टारर वेब सीरीज हेलो मिनी ने टीआरपी के मामले में बॉबी देओल के आश्रम को भी पछाड़ दिया था. 

अनुजा ने बाद में UK में एक्टर अंकुर राठी के साथ शादी कर ली.

अनुजा एक भारतीय हैं, लेकिन उनकी परवरिश अमेरिका में हुई हैं. 

वह न्यूयॉर्क बड़ी हुईं और काफी समय वहां गुजारा. 

उनका जन्म वर्ष 1992 में हुआ था. परिवार में उनके अलावा उनकी जुड़वां बहन अनिषा और एक भाई भी हैं.

