पलाश मुच्छल ने फिल्म निर्माता विज्ञान माने के खिलाफ किया मानहानि की केस, जानें पूरा मामला

संगीतकार और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल ने मराठी अभिनेता-निर्माता विज्ञान माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है.

नई दिल्ली:

संगीतकार और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल ने मराठी अभिनेता-निर्माता विज्ञान माने के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है. मंगलवार को पलाश अपने वकील श्रेयांश मिथारे के साथ मुंबई के अंधेरी कोर्ट पहुंचे, जहां इस केस की सुनवाई से जुड़ी कार्रवाई हुई. यह विवाद तब शुरू हुआ जब विज्ञान माने ने पलाश पर गंभीर आरोप लगाए. माने ने दावा किया कि पलाश ने उनसे फिल्म निवेश के नाम पर 40 लाख रुपये की ठगी की. साथ ही उन्होंने पलाश पर क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ संबंधों में बेवफाई का भी इल्जाम लगाया. 

माने ने कहा कि स्मृति के पिता के जरिए परिचय होने के बाद पलाश ने पैसा लिया लेकिन लौटाया नहीं. उन्होंने यह भी दावा किया कि शादी के दिन पलाश को किसी दूसरी महिला के साथ पकड़ा गया था, जिसके कारण स्मृति से उनकी शादी टूट गई. यह आरोप महाराष्ट्र के सांगली में पुलिस शिकायत के रूप में भी दर्ज कराए गए थे, हालांकि अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है. पलाश ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि उनके वकील ने विज्ञान को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. 

उनका कहना है कि यह बेबुनियाद बातें उनकी छवि और करियर को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई गई हैं. वहीं विज्ञान ने नोटिस मिलने की पुष्टि की और कहा कि इससे उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके दावों के पीछे मीडिया रिपोर्ट्स हैं. यह मामला पलाश और स्मृति मंधाना की टूटी सगाई के बाद सामने आया है, जिसने सुर्खियां बटोरी थीं. अब कोर्ट में यह मानहानि का केस चल रहा है, जहां दोनों पक्ष अपने-अपने सबूत पेश करेंगे. फिलहाल, मुकदमे की अगली सुनवाई का इंतजार है.

