'धुरंधर' को जवाब देने की तैयारी में पाकिस्तान, जोश में किया ल्यारी टाउन पर बनी फिल्म का ऐलान- ये होगा नाम

धुरंधर, जिसकी कहानी 1999 से 2009 के बीच कराची के ल्यारी शहर में सेट है, न सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी धूम मचा रही है, जहां यह फिल्म रिलीज भी नहीं हुई. रणवीर सिंह की इस फिल्म का पहला पार्ट, जो 5 दिसंबर को रिलीज होने के बाद से रिकॉर्ड तोड़ रहा है, सिंध प्रांत के ल्यारी को एक हिंसक इलाका दिखाता है, जहां गैंग वॉर, पुलिस रेड, ड्रग ट्रैफिकिंग, हथियारों की होड़ और आतंकवाद पनपता है.

जाहिर है, पाकिस्तानी अधिकारियों को धुरंधर से आपत्ति हुई, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पहले उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई थी, जो एक और फिल्म थी जिसने पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें नहीं की थीं. ल्यारी के बारे में भारतीय कहानी का मुकाबला करने के लिए, सिंध सूचना विभाग ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अगले महीने 'मेरा ल्यारी' नाम की एक फिल्म रिलीज करेगा जो शहर को उसकी असलियत में दिखाएगी.

"गलत जानकारी सच्चाई को मिटा नहीं सकती. ल्यारी संस्कृति, शांति और मजबूती के लिए जाना जाता है - हिंसा के लिए नहीं. जबकि धुरंधर प्रोपेगेंडा फैला रही है, मेरा ल्यारी जल्द ही गौरव और खुशहाली की असली कहानी बताएगी. #MeraLyari फिल्म जनवरी 2026 में रिलीज हो रही है. ल्यारी के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा कभी सफल नहीं होगा." सिंध सूचना विभाग ने एक X पोस्ट में कहा.

Misrepresentation cannot erase reality. Lyari stands for culture, peace, and resilience—not violence. While Dhurandhar spreads propaganda, Mera Lyari will soon tell the authentic story of pride and prosperity.



धुरंधर में, रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी पाकिस्तान में आता है और आखिरकार ल्यारी शहर पहुंच जाता है. कराची गैंग वॉर के चलते पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शहर माना जाने लगा था. इसलिए ल्यारी को गैंग एक्टिविटी से खास तौर पर प्रभावित माना जाता है.

रहमान डकैत, कराची के सबसे बदनाम अपराधियों में से एक, जिसका किरदार अक्षय खन्ना ने धुरंधर में निभाया है, ल्यारी से ही काम करता था. दूसरी तरफ थे पुलिस सुपरिटेंडेंट चौधरी असलम खान, जिन्हें कराची के सबसे बहादुर पुलिस वालों में से एक माना जाता था, जो अकेले ही ल्यारी से सभी गैंग को खत्म करना चाहते थे. सिंध सूचना विभाग जनवरी में मेरा ल्यारी रिलीज कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि धुरंधर बनाने वाले ही आखिर में जीतेंगे क्योंकि फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च को सिनेमाघरों में आने वाला है.