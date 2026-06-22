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आने वाले 10 दिन प्राइम वीडियो पर मचने वाला है गदर, रिलीज हो रही हैं ये 6 वेब सीरीज और फिल्में

प्राइम के 10वें साल में एंट्री करने के साथ ही, देश का सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन 'प्राइम वीडियो', प्राइम डे 2026 (4 जुलाई से 6 जुलाई) से पहले ही अपने मेंबर्स को जश्न मनाने का एक बड़ा मौका दे रहा है.

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आने वाले 10 दिन प्राइम वीडियो पर मचने वाला है गदर, रिलीज हो रही हैं ये 6 वेब सीरीज और फिल्में
प्राइम डे 2026 का काउंटडाउन शुरू
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भारत में प्राइम के एक दशक पूरे होने के मौके पर, प्राइम डे 2026 (4 जुलाई से 6 जुलाई) के लिए प्राइम वीडियो का यह खास काउंटडाउन ओरिजिनल्स, थिएटर्स के बाद आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्मों और शानदार इंटरनेशनल टाइटल्स का एक दमदार कॉम्बिनेशन लेकर आया है, जो हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश और कोरियन जैसी कई भाषाओं में उपलब्ध हैं.

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अमेजन प्राइम वीडियो पर खास

भारत में प्राइम के 10वें साल में एंट्री करने के साथ ही, देश का सबसे पसंदीदा एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन 'प्राइम वीडियो', प्राइम डे 2026 (4 जुलाई से 6 जुलाई) से पहले ही अपने मेंबर्स को जश्न मनाने का एक बड़ा मौका दे रहा है. इस स्लेट में इंडियन ओरिजिनल्स, थिएटर्स के बाद आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्में और इंटरनेशनल फिल्में और सीरीज शामिल की गई हैं. बीते कुछ वक्त में प्राइम वीडियो पर कई धमाकेदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं. 

पहला रियलिटी शो

वहीं अमेजन प्राइम वीडियो का पहला डेली रियलिटी शो 'एलायंस' जल्द आने वाला है, जिसे कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. इसके नए एपिसोड 26 जून से हर रोज दोपहर 12 बजे आएंगे. प्राइम मेंबर्स बॉक्स ऑफिस की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के पोस्ट-थियेट्रिकल डिजिटल प्रीमियर भी देख सकते हैं. आने वाले 10 दिन यानी 22 जून से 2 जुलाई तक अमेजन प्राइम वीडियो पर खास होने वाले हैं. 

प्रीमियर की तारीखों के साथ शो और फिल्मों की लिस्ट:

सी यू एट वर्क टुमॉरो! सीजन 1 कोरियन 22 जून
ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 हिंदी 23 जून
स्क्रीम 7 इंग्लिश 26 जून
अलायंस हिंदी 26 जून
एले सीजन 1 इंग्लिश 1 जुलाई
इसाकापट्टनम सीजन 1 तेलुगु 2 जुलाई

15 से ज्यादा फिल्मों और सीरीज के साथ, जो छह भाषाओं और क्राइम थ्रिलर से लेकर कॉमेडी जैसे हर जॉनर में फैली हैं, प्राइम वीडियो की प्राइम डे स्लेट उस कहानी कहने के दायरे को दिखाती है जिसके लिए यह सर्विस पिछले एक दशक में जानी गई है भारत और दुनिया भर की कहानियां, हर तरह के दर्शक के लिए, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पर.
 

लेखक के बारे में
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आनंद कश्यप
सीनियर न्यूज राइटर
आनंद कश्यप को 10 का डिजिटल मीडिया का अनुभव. 2016 से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल से की, फिर दैनिक जागरण के एंटरटे... और पढ़ें
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