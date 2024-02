'द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी' से लेकर 'आर्या: द अंतिम वॉर' तक फरवरी में OTT पर तहलका मचाएंगी ये 7 वेब सीरीज

OTT February Releases: फरवरी में रिलीज हो रही हैं ये वेब सीरीज

These 7 web series are releasing on OTT in February: फरवरी 2024 ओटीटी कंज्यूमर्स के लिए काफी खास रहने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने अलग-अलग ओटीटी प्लैटफॉर्म पर बड़ा ही धमाकेदार कंटेंट आने वाला है. कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में होंगी तो वहीं एक सीक्वल भी आएगा जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार है. इस सीक्वल में सुष्मिता सेन का धारदार लुक और एक्शन देखने को मिलने वाला है. सुष्मिता सेन के फैन्स को लंबे समय से इसका इंतजार था लेकिन जैसे ही मेकर्स ने इसका फर्स्ट लुक शेयर किया तो जनता को समझ आ गया कि सुष्मिता सेन एक बार फिर गदर मचाने वाले हैं. उन्होंने पहले भी ऑडियंस को अपनी परफॉर्मेंस से इंप्रेस किया था और अब एक बार फिर वो दर्शकों के सामने एक नए सीजन के साथ आने को तैयार हैं.