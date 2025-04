ऑस्कर में हुई नई कैटेगरी की एंट्री, एसएस राजामौली ने जताई खुशी

ऑस्कर्स के रेड कार्पेट पर अपने कदम रखना विश्वभर की सभी फिल्म इंडस्ट्रीज़ और उनमें मौजूद सभी डायरेक्टर्स और एक्टर्स का सपना होता है. भारत में यह सौभाग्य बहुत ही चुनिंदा लोगों को मिला है. ऑस्कर्स में किसी फिल्म, ऐक्टर या गाने की एंट्री होना एक माइलस्टोन समझा जाता है. तेलुगु फिल्मों के और भारत के आइकॉनिक फिल्म डायरेक्टर्स में से एक एस.एस राजमौली ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट अपलोड किया है जिसमें उन्होंने ऑस्कर्स को मेनशन करते हुए अपनी खुशी जाहिर की हैं. आइए जानते हैं कौन सी खुशखबरी जता रहे हैं राजमौली अपने लेटेस्ट पोस्ट में.

2023 ऑस्कर्स में राजमौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग का अवॉर्ड मिला था इसके बाद राजमौली अपनी आगामी फिल्म SSMB29 की तैयारियों में जुट गए हैं जिसमें, महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा साथ में नजर आ सकते हैं. राजमौली ने ट्वीट करते हुए अपनी फिल्म आरआरआर के ऑस्कर्स की नई कैटेगरी अचीवमेंट इन स्टंट डिजाइन में आरआरआर के एक्शन विजुअल आने की खबर जारी की है. इस कैटेगरी के अवॉर्ड्स की शुरुआत ऑस्कर्स के 100 साल पूरे होने पर यानि 2028 में होगी.

At last!!

After a 100 year wait !!!

Ecstatic for the new Oscars stunt design category for the films releasing in 2027! Huge thanks to David Leitch, Chris O'Hara, and the stunt community for making this historic recognition possible, and to @TheAcademy, CEO Bill Kramer, and… https://t.co/QWrUjuYU2I