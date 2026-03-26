धुरंधर 2 की सक्सेस के बीच ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म का ऐलान, पढ़ें डिटेल्स

विवेक अग्निहोत्री और भूषण कुमार ने मिलकर ‘ऑपरेशन सिंदूर' पर फिल्म बनाने की खबर कनफर्म कर दी है. यह फिल्म अप्रैल 2025 में पहलगाम, जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत की सैन्य कार्रवाई पर आधारित होगी. फिल्म लेफ्टिनेंट जनरल के.जे.एस. ‘टाइनी' ढिल्लन की किताब ‘ऑपरेशन सिंदूर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान' पर तैयार की जा रही है. यह फिल्म 6 से 10 मई के बीच हुई सैन्य कार्रवाई की गहराई से पड़ताल करेगी, जिसमें साहस, व्यावसायिकता और रणनीतिक स्पष्टता को प्रमुखता दी जाएगी.
डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में बताया कि उन्होंने सशस्त्र बलों की विभिन्न इकाइयों के सहयोग से मैदानी स्तर पर गहन रीसर्च की है. इसका मकसद सिर्फ घटनाओं को समझना नहीं, बल्कि यह जानना भी है कि वे कैसे और क्यों हुईं. उन्होंने कहा, “मैं हमेशा उन कहानियों को पर्दे पर लाने का पक्षधर रहा हूं जो असहज तो हों, लेकिन बेहद जरूरी हों. मैं इस कहानी को सच्चाई और सिनेमाई अनुभव के साथ दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं.”
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प्रोड्यूसर भूषण कुमार (टी-सीरीज) ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा, “कुछ कहानियां खुद आपको चुन लेती हैं. ऑपरेशन सिंदूर भी ऐसी ही एक कहानी है. जब देश ऐसी बड़ी घटनाओं से गुजरता है, तो उन्हें सच्चाई के साथ दर्ज करना आवश्यक हो जाता है.”
विवेक अग्निहोत्री अपनी पिछली फिल्मों जैसे ‘द कश्मीर फाइल्स', ‘द ताशकंद फाइल्स' और ‘द बंगाल फाइल्स' के लिए जाने जाते हैं. इस नई फिल्म का निर्माण टी-सीरीज और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस के बैनर तले होगा. अभी कास्ट, रिलीज डेट या अन्य प्रोडक्शन डिटेल्स की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
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