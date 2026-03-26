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Dhurandhar 2 Collection Day 7: सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी धुरंधर 2, सातवें दिन कमाए इतने करोड़

Dhurandhar 2 Collection Day 7: आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी रणवीर सिंह के लीड रोल वाली ये फिल्म लगातार कमाई के रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म ने सातवें दिन भी धुंआधार कलेक्शन की.

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Dhurandhar 2 Collection Day 7: सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी धुरंधर 2, सातवें दिन कमाए इतने करोड़
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 7: धुरंधर 2 बॉक्स कलेक्शन डे 7
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नई दिल्ली:

Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 7: आदित्य धर की 'धुरंधर: द रिवेंज' ने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है. यह फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के साथ दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल होने वाली सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है. रणवीर सिंह और अल्लू अर्जुन, दोनों की ही फिल्मों को यह अचीवमेंट हासिल करने में ठीक सात दिन लगे. 'धुरंधर 2' ने कांतारा चैप्टर 1, एनिमल और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 भारतीय फिल्मों की लिस्ट में जगह बना ली है. इसका अगला टार्गेट 'कल्कि 2898 AD' है जिसने दुनिया भर में अपने पूरे रन के दौरान 1,042.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

इस स्पाई थ्रिलर फिल्म के कुछ ही घंटों में प्रभास की फिल्म को पीछे छोड़ने की उम्मीद है. अगला बड़ा मील का पत्थर 'जवान' होगी, जिसने अपने रन के आखिर तक दुनिया भर में 1,160 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

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दुनिया भर में अब तक की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्में (सोर्स: Sacnilk)

दंगल- 2,070 करोड़ रुपये
बाहुबली 2- 1,810.60 करोड़ रुपये
पुष्पा 2- 1,742.10 करोड़ रुपये
धुरंधर- 1,354.84 करोड़ रुपये
RRR- 1,230 करोड़ रुपये
KGF 2- 1,215 करोड़ रुपये
जवान- 1,160 करोड़ रुपये
पठान- 1,055 करोड़ रुपये
कल्कि 2898 AD- 1,042.25 करोड़ रुपये
धुरंधर 2: 1,000 करोड़ रुपये (अभी चल रही है)

धुरंधर 2 देश और दुनिया, दोनों ही जगहों पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. हालांकि अभी फाइनल आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन ट्रेड वेबसाइट Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 7वें दिन (बुधवार) को करीब 47.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही भारत में इसका सात दिनों का कुल कलेक्शन बढ़कर 623.42 करोड़ रुपये नेट हो गया है. यह एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए एक हफ्ते के अंदर हासिल करना लगभग नामुमकिन सा लगता है. 

धुरंधर 2 का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट कलेक्शन, सोर्स: Sacnilk)

डे 0 (बुधवार, 18 मार्च)- 43 करोड़ रुपये
गुरुवार- 102.55 करोड़ रुपये
शुक्रवार- 80.72 करोड़ रुपये
शनिवार- 113 करोड़ रुपये
रविवार- 114.85 करोड़ रुपये
सोमवार- 65 करोड़ रुपये
मंगलवार- 56.60 करोड़ रुपये
बुधवार- 47.70 करोड़ रुपये
टोटल कमाई- 623.42 करोड़ रुपये

इसी रफ्तार से यह फिल्म देशभर में 1000 करोड़ क्लब में एंट्री करने का भी लक्ष्य बना रही है. सात दिनों के बाद, इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग ₹744.58 करोड़ है और उम्मीद है कि यह अपने दूसरे वीकेंड के खत्म होने से पहले ही इस मील के पत्थर को पार कर लेगी.

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