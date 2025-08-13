विज्ञापन

जो ना कर पाए शाहरुख, सलमान, आमिर वो कर गए 74 साल के रजनीकांत, हर घंटे बिक रही एक लाख टिकट

लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी कुली में श्रुति हासन, सत्यराज, नागार्जुन अक्किनेनी और आमिर खान ने भी काम किया है. इस स्टार कास्ट के रिलीज होने पर बड़ी संख्या में दर्शकों को थियेटर तक लाने की उम्मीद है.

Read Time: 3 mins
Share
जो ना कर पाए शाहरुख, सलमान, आमिर वो कर गए 74 साल के रजनीकांत, हर घंटे बिक रही एक लाख टिकट
कुली मारता दिख रहा बाजी
नई दिल्ली:

रजनीकांत की 'कुली' और ऋतिक रोशन-जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' के बीच बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला एडवांस बुकिंग के मामले में एकतरफा होता जा रहा है. दोनों ही फिल्में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं, लेकिन रजनीकांत की यह फिल्म प्री-सेल्स में काफी आगे है. ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला के मुताबिक "कल तक, 'कुली' ने दुनिया भर में प्री-सेल्स में 75 करोड़ रुपये कमाए थे, जबकि 'वॉर 2' ने 10-15 करोड़ रुपये कमाए थे. आज के ताजा आंकड़ों के साथ अंदाजा है कि रजनीकांत की इस फिल्म ने एडवांस सेल में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे इसकी बढ़त और मजबूत हो गई है."

उन्होंने आगे कहा, "हालांकि 'वॉर 2' की भारतीय बुकिंग की शुरुआत धीमी रही है लेकिन इसकी उत्तरी अमेरिका में प्री-सेल्स कुल बुकिंग में योगदान दे रही है. फिर भी, 'कुली' वर्ल्डवाइड रेस में काफी आगे है."

कुली वर्सेज वॉर 2 ने कितने एडवांस टिकट बेचे हैं?

डोमेस्टिक लेवल पर फिल्म ने पहले दिन लगभग 9.1 लाख टिकट बेचे हैं, और ब्लॉक सीटों के साथ 19.6 करोड़ रुपये से 26.2 करोड़ रुपये के बीच कमाई की है. इसके अलावा एक और खबर वायरल है कि एक घंटे में फिल्म के एक लाख टिकट बिक चुके थे. लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में श्रुति हासन, सत्यराज, नागार्जुन अक्किनेनी और आमिर खान ने भी काम किया है. इस स्टार कास्ट के रिलीज होने पर बड़ी संख्या में दर्शकों को थियेटर तक लाने की उम्मीद है. यह भी उम्मीद है कि 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है.

इस बीच 'वॉर 2' के हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए 67,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 2.4 करोड़ रुपये और ब्लॉक सीटों के साथ 6.12 करोड़ रुपये की कमाई करने की उम्मीद है. वाईआरएफ की ब्लॉकबस्टर स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा, इस फिल्म में ऋतिक एक बार फिर मेजर कबीर धालीवाल के किरदार में नजर आएंगे. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस फिल्म का मेन अट्रैक्शन होंगे.

अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में कियारा आडवाणी, आशुतोष राणा, शब्बीर अहलूवालिया और आलिया भट्ट-शरवरी भी खास किरदारों में हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coolie, Coolie Movie, Rajinikanth, Coolie Box Office, Coolie Advance Booking, Coolie Box Office Report, Coolie Opening Day Collection, Coolie Ticket Price, Coolie News, Coolie Review, Coolie First Review
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com