फोटो में इस लड़के को पहचाना? कभी पैसे लगाने से डरते थे प्रोड्यूसर, पिता ने लगाई बाजी और बना दिया सुपरस्टार

फोटो में नजर आ रहा ये लड़का आज बॉलीवुड का बहुत बड़ा सितारा है. कभी इन पर प्रोड्यूसर पैसे लगाने से डरते थे और आज इन्हें फिल्म में लेने के लिए बड़े-बड़े तरसते हैं.

नई दिल्ली:

हल्की-हल्की मूंछों वाला ये टीनएजर बॉलीवुड के एक सुपरस्टार का बेटा है और खुद भी आज बॉलीवुड का बहुत बड़ा सितारा है. हाल ही में इनके बेटे की भी शादी हुई है. फिल्मी दुनिया में दमदार एक्शन हीरो की पहचान बना चुके इस बच्चे ने फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद अपने दम पर अपनी पहचान बनाई. इनके ढाई किलो के हाथ की चर्चा पूरे बॉलीवुड में होती है, अब तो आप इन्हें पहचान ही गए होंगे. जी, हां ये सनी देओल के टीनएज की तस्वीर है.

साल 1982 में अमृता सिंह के साथ आई अपनी पहली फिल्म से ही बॉलीवुड में सनी देओल को पहचान मिल गई. 1980 और 1990 के दशक में सनी ने कई सफल फिल्में दी. इन सफल फिल्मों के बावजूद 1990 में आई सनी देओल की फिल्म ‘घायल' को कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था. इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी ने किया था. फिल्म के लिए कई प्रोड्यूसर्स को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी ने सनी की इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए रजामंदी नहीं जताई.

जब फिल्म घायल के लिए कोई प्रोड्यूसर नहीं मिला तब पिता धर्मेंद्र और खुद सनी देओल ने मिलकर फिल्म प्रोड्यूस किया और फिल्म सुपरहिट रही. सनी देओल की इस फिल्म ने जमकर कमाई की और कई सारे अवार्ड्स भी जीते. सनी देओल ने घायल के अलावा घातक, गदर, त्रिदेव, अजय, हिम्मत, जोर और अंगरक्षक जैसी कई सारी एक्शन फिल्में की, जिसकी वजह से बॉलीवुड में उनकी पहचान एक एक्शन हीरो की बन गई, जो आज भी कायम है. जल्द ही सनी देओल बॉर्डर 2 में दिखाई देने वाले हैं, जिसकी शूटिंग फिलहाल चल रही है. 

