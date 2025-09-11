विज्ञापन

EXCLUSIVE: OMG के डायरेक्टर बनाने जा रहे मोहम्मद रफी की बायोपिक, 20 भाषाओं में गाए थे 7000 गाने

EXCLUSIVE: ओह माय गॉड और 102 नॉट आउट जैसी फिल्मों के निर्देशक उमेश शुक्ला ने एनडीटीवी से बातचीत में बड़ा खुलासा किया है. वे मोहम्मद रफी की जिंदगी को परदे पर पेश करने जा रहे हैं.

मोहम्मद रफी की बायोपिक बनाएंगे OMG के डायरेक्टर
बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक उमेश शुक्ला, जो ओह माय गॉड और 102 नॉट आउट जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. वो अब एक नए और इमोशनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. जो शायद आपको भी फिल्मी तरानों की पुरानी गलियों में घूमने पर मजबूर कर दे. ये प्रोजेक्ट जुड़ा है हिंदी सिनेमा की रूहानी आवाज मोहम्मद रफी से. हाल ही में एनडीटीवी से हुई एक बातचीत में उन्होंने बताया कि वो हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायक मोहम्मद रफी की बायोपिक पर काम कर रहे हैं. उमेश ने बताया कि फिल्म की स्क्रिप्ट लगभग पूरी हो चुकी है और अब ये प्रोजेक्ट कास्टिंग की ओर बढ़ रहा है.

मोहम्मद रफी की आवाज और व्यक्तित्व ने उन्हें एक ऐसा मुकाम दिया. जो बहुत कम कलाकारों को मिलता है. उनकी सादगी, विनम्रता और सुरों की गहराई आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. यही वजह है कि उमेश शुक्ला इस फिल्म को लेकर बेहद सावधानी और सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं.

उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि सबसे बड़ी चुनौती रफी साहब जैसे किरदार के लिए सही अभिनेता का चुनाव है. उनके अनुसार, 'रफी साहब की शख्सियत इतनी जबरदस्त है कि उनके जैसा कलाकार ढूंढना आसान नहीं. उस किरदार को निभाना बहुत मेहनत की मांग करेगा. यही वजह है कि फिल्म की कास्टिंग में समय लगेगा और ये प्रोजेक्ट जल्दी पूरा नहीं होगा.'

उमेश शुक्ला ने ये भी बताया कि ये फिल्म एक लंबी प्रक्रिया होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बायोपिक नहीं, बल्कि एक पूरे दौर की कहानी है. उन्होंने कहा कि ये फिल्म जल्दी नहीं बनेगी, लेकिन वो इसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं. फिल्म में रफी साहब के जीवन के उतार-चढ़ाव, उनके संघर्ष, संगीत का सफर और उनकी सादगी को दिखाया जाएगा. ये बायोपिक ना सिर्फ संगीत प्रेमियों के लिए, बल्कि हर दर्शक के लिए एक भावनात्मक अनुभव बनने वाली है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि रफी साहब का किरदार आखिर कौन निभाएगा?

