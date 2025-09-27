OG worldwide box office collection: दो दिन में 200 करोड़! जानें किस किस का रिकॉर्ड तोड़ गई ये फिल्म

OG worldwide box office collection day 2: सुजीत की गैंगस्टर फिल्म "ओजी" 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 24 सितंबर की शाम को इसके पेड प्रीमियर हुए. रिलीज के दो दिनों के अंदर यह फिल्म पवन कल्याण की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने "भीमला नायक" के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

OG worldwide box office collection

फिल्म के प्रोड्यूसर डीवीवी एंटरटेनमेंट के मुताबिक, ओजी ने शुक्रवार को दुनिया भर में ₹154 करोड़ की कमाई की, जिसमें गुरुवार के पेड प्रीमियर से हुई कमाई भी शामिल है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क ने बताया कि फिल्म ने ₹144 करोड़ की ओपनिंग की थी.

वेबसाइट के मुताबिक ओजी ने दो दिनों में भारत में ₹103.50 करोड़ की कमाई की. विदेशों से ₹47.35 करोड़ की कमाई को मिलाकर, अब दो दिनों में दुनिया भर में इसका कलेक्शन ₹171 करोड़ हो गया है. इसका मतलब है कि ओजी ने रिलीज के सिर्फ दो दिनों में ही पवन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, भीमला नायक (2022), जिसका लाइफटाइम कलेक्शन ₹158.5 करोड़ था, को पीछे छोड़ दिया है. ओजी के प्रीमियर के टिकटों की कीमत आंध्र प्रदेश में ₹1000 और तेलंगाना में ₹800 थी, जिससे कमाई में इजाफा होने की उम्मीद है.

कृष और ज्योति कृष्णा के डायरेक्शन में बनी उनकी पिछली फिल्म, हरि हर वीरा मल्लू ने अपने लाइफटाइम कलेक्शन में ₹116.82 करोड़ कमाए थे. शुक्रवार को ओजी की कमाई में आई गिरावट के बावजूद, यह पवन की पहली ₹200 करोड़ कमाने वाली फिल्म होने की उम्मीद है. यह जल्द ही राम चरण की गेम चेंजर के ₹186 करोड़ के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ देगी और दुनिया भर में ₹255 करोड़ कमाने वाली संक्रांतिकी वस्तुनम के बाद इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी.

क्या है दे कॉल हिम ओजी?

दे कॉल हिम ओजी का डायरेक्शन सुजीत ने किया है और इसे प्रोड्यूस डीवीवी दानय्या और कल्याण दासारी ने डीवीवी एंटरटेनमेंट के तहत किया है. यह फिल्म ओजस गंभीरा (पवन) नाम के एक गैंगस्टर की कहानी है, जो सत्य दादा (प्रकाश राज) के मदद मांगने पर आता है. इमरान ओमी भाऊ का किरदार निभा रहे हैं, जिसका सामना उसे करना है. प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, श्रीया रेड्डी, सुभलेखा सुधाकर और दूसरे कलाकार अहम किरदारों में हैं. फिल्म एक सीक्वल की झलक के साथ खत्म होती है.