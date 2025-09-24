विज्ञापन

इमरान हाशमी की इस फिल्म का रिलीज से पहले दिखा तगड़ा जलवा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले 75 करोड़ रुपये

साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही करोड़ों का बिजनेस कर लिया है और पवन कल्याण को जबरदस्त ओपनिंग देने की ठान ली है.

Read Time: 2 mins
Share
इमरान हाशमी की इस फिल्म का रिलीज से पहले दिखा तगड़ा जलवा, एडवांस बुकिंग में कमा डाले 75 करोड़ रुपये
दे कॉल हिम ओजी की तूफानी बुकिंग- रिलीज से पहले ही सुपरहिट का टैग पक्का
नई दिल्ली:

साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही करोड़ों का बिजनेस कर लिया है और पवन कल्याण को जबरदस्त ओपनिंग देने की ठान ली है. फिल्म के एडवांस बुकिंग के नंबर बहुत तगड़े हैं और यह उनकी पहली 100 करोड़ी ओपनिंग फिल्म हो सकती है. फिल्म में पवन कल्याण के साथ इमरान हाशमी विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं. इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज भी फिल्म एडवांस बुकिंग से अच्छा कमा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'दे कॉल हिम ओजी' ने वर्ल्डवाइड 75 करोड़ की कमाई एडवांस बुकिंग से कर ली है और रिलीज के बाद पहले दिन 100 करोड़ की कमाई आराम से कर लेगी.

ये भी पढ़ें: सैयारा हिट होने पर डिप्रेशन में चले गए थे अनुपम खेर, वजह जान एक्टर से हो जाएगी फैंस को हमदर्दी

इस लिस्ट में हुए शामिल

इस फिल्म के साथ पवन कल्याण शाहरुख खान, प्रभास, यश, रणबीर कपूर और रजनीकांत जैसे सितारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने 100 करोड़ ओपनिंग फिल्म दी है. पवन कल्याण के साथ यह साल इमरान हाशमी के लिए भी खास होने वाला है, जिन्होंने हाल ही में वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में काम किया था और अब 'दे कॉल हिम ओजी' में नजर आएंगे.

ओजी से बॉक्स ऑफिस पर धमाका तय

फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखकर लगता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी. फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और रिलीज के बाद इसकी कमाई के आंकड़े और भी बढ़ने की उम्मीद है. पवन कल्याण की फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है और ये इंतजार अब बस कुछ घंटों का ही बचा है. पवन कल्याण और इमरान हाशमी को पहली बार साथ में देखना एक खास एक्सपीरियंस होने वाला है. इस फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है. सुजीत ने ही प्रभास की साहो को डायरेक्ट किया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
They Call Him OG, OG, Film They Call Him OG, Film OG, Pawan Kalyan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com