शादी किसी और की छा गए सलमान खान, भाईजान को देखते ही खुशी से झूम उठा दूल्हा

वेडिंग रिसेप्शन से सलमान खान के कई वीडियो सामने आ रहे हैं. उनके अंदाज के अलावा सलमान के लुक की फैन्स खूब तारीफ कर रहे हैं.

नूपुर सेनॉन के रिसेप्शन में सलमान खान
Social Media
नई दिल्ली:

सुपरस्टार सलमान खान मंगलवार(13 जनवरी) रात मुंबई में सिंगर स्टेबिन बेन और नूपुर सेनॉन के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंचे, तो सब उन्हें ही देखते रह गए. न्यूलीवेड कपल ने सलमान खान का बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया. खासतौर पर दूल्हे स्टेबिन ने सलमान खान को झुककर को नमस्ते किया. उदयपुर में शादी के बाद, स्टेबिन और नूपुर ने मंगलवार को मुंबई में एक शानदार वेडिंग रिसेप्शन दिया. रिसेप्शन एक स्टार-स्टडेड इवेंट था, जिसमें मौनी रॉय, दिशा पटानी, नेहा धूपिया, रकुल प्रीत सिंह, फराह खान जैसी हस्तियां शामिल हुईं और नूपुर और स्टेबिन को बधाई और आशीर्वाद दिया. बात करें सलमान की तो उनके आने से ही रौनक लग गई. 

कृति सेनॉन की बहन के वेडिंग रिसेप्शन में सलमान खान

जैसे ही सलमान ने एंट्री की स्टेबिन जिन्होंने हाल ही में दोहा में दा-बैंग द टूर रीलोडेड के दौरान सुपरस्टार के साथ स्टेज शेयर किया था, बहुत एक्साइटेड और इमोशनल दिखे. सिंगर को रिसेप्शन में आने के लिए सलमान को थैंक्यू कहते हुए देखा गया. सलमान नीले रंग के सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे. इसके बाद सुपरस्टार नूपुर से मिलने गए, जिसके बाद उन्होंने नए शादीशुदा जोड़े के साथ पोज दिया.

रिसेप्शन से सलमान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा, "SK ने अपना दूल्हे को बड़े ही प्यार से सम्भाला जो उन्हें देख बहुत खुश था." एक ने लिखा, "सलमान खान हमेशा हैंडसम लगते हैं." एक ने शेयर किया, "बहुत बढ़िया लग रहे हैं." रिसेप्शन में शामिल होने वाले दूसरे सेलेब्स में जैकी भगनानी, अंकिता लोखंडे, हिना खान और ईशा मालवीय शामिल थीं. नूपुर की बहन कृति सेनॉन पूरे फंक्शन में उनके साथ दिखीं.

उदयपुर में हुई नूपुर और स्टेबिन की शादी

स्टेबिन और नूपुर ने उदयपुर में अपनी लव स्टोरी को एक नहीं बल्कि दो शादियों के साथ पूरा किया - एक पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से और एक ईसाई शादी. कपल ने रविवार को इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट के जरिए शादी समारोह की पहली तस्वीरें शेयर कीं.

