स्त्री 2 के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएगी ये फिल्म, सैफ अली खान बने हैं खूंखार विलेन

साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक के लिए उत्सुकता बढ़ने के साथ, 'देवरा: पार्ट 1' के निर्माताओं ने मैन ऑफ मासेस एनटीआर जूनियर के दमदार नए पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू कर दी है. कोरटाला शिवा द्वारा निर्देशित और मैन ऑफ मासेस एनटीआर जूनियर, सैफ अली खान और जाह्नवी कपूर अभिनीत देवरा की बहुप्रतीक्षित पहली किस्त 27 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है, और नवीनतम पोस्टर ने प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा दिया है.

नए जारी किए गए पोस्टर में एनटीआर जूनियर के दोहरे चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जो तीव्र ऊर्जा बिखेर रहे हैं. उनके हाव-भाव में एक शक्तिशाली, अडिग उपस्थिति का संकेत देते हुए एक उग्र दृढ़ संकल्प को दर्शाया गया है जो एक प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए माहौल तैयार करता है.

