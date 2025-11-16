विज्ञापन

दाऊद इब्राहिम ड्रग सिंडिकेट जांच में नाम आने पर नोरा फतेही का आया जवाब,'मेरा नाम आसान निशाना है', चुकानी पड़ेगी भारी कीमत...

मुंबई पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं. लिस्ट में श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर जैसे कई नाम शामिल हैं.

दाऊद से नाम जुड़ने पर नोरा फतेही का आया जवाब
नई दिल्ली:

मुंबई पुलिस ने एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं. लिस्ट में श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर जैसे कई नाम शामिल हैं. रिपोट्स  के मुताबिक पर मोहम्मद सलीम मोहम्मद सुहैल शेख उर्फ ​​लविश द्वारा संचालित इस गिरोह ने भारत और विदेशों में हाई-प्रोफाइल पार्टियो के एक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अधिकारियों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान सलीम ने आरोप लगाया कि वह देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन करता था, जिनमें गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भतीजे अलीशाह पारकर के अलावा फैशन और फिल्मी हस्तियां भी शामिल होती थीं.

इंडिया टुडे के अनुसार, पूरा ऑपरेशन दुबई से चलाया जाता था, जहां सलीम रहता है. अगस्त में यूएई से वापस लाए गए उसके बेटे ताहिर डोला ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं के साथ अहम जानकारी साझा की है. एजेंसी द्वारा प्राप्त दस्तावेजों में आरोप लगाया गया है कि बॉलीवुड अभिनेता, मॉडल, रैपर, फिल्म निर्माता और यहां तक कि दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार भी इन पार्टियों में शामिल होते थे.

नोरा फतेही ने रखा अपना 

इस बढ़ते विवाद के बीच, सबसे पहले बोलने वालों में से एक नोरा फतेही हैं. उन्होंने एक बयान जारी किया.  इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर उन्होंने लिखा,“आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पार्टियों में नहीं जाती.. मैं लगातार फ्लाइट्स में रहती हूं... मैं काम की शौकीन हूं, मेरी कोई निजी ज़िंदगी नहीं है.. मैं खुद को ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती.. और छुट्टियों के दिनों में मैं दुबई के किसी बीच पर या अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ घर पर होती हूं. मैं अपना पूरा दिन और रात अपने सपनों और लक्ष्यों पर काम करते हुए बिताती हूं. आप जो भी पढ़ें, उस पर विश्वास मत करना. ऐसा लगता है कि मेरा नाम एक आसान टारगेट है, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी. ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है, तुम लोगों ने झूठ बोलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की थी और यह काम नहीं आया.. मैं चुपचाप देखती रही कि कैसे हर कोई मेरे नाम को बदनाम करने, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने और मुझे क्लिकबेट के रूप में इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश कर रहा था. कृपया मेरे नाम और छवि का इस्तेमाल उन परिस्थितियों में करने से बचें जिनका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है. इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

उनकी यह प्रतिक्रिया उन रिपोर्टों के बाद आई है जिनमें दावा किया गया था कि रिमांड कॉपी में अन्य लोगों के साथ उनका नाम भी स्पष्ट रूप से शामिल है. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच नामित सभी हस्तियों को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुला सकती है. 

