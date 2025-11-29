विज्ञापन

‘कोई इससे शादी नहीं करेगा’, जब स्मृति मंधाना के पिता से ऐसी बातें कहते थे लोग..., क्रिकेटर ने किया था खुलासा

दोनों की शादी 23 नवंबर, 2025 को होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता के अचानक बीमार पड़ने के बाद शादी अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दी गई. हालांकि, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति के मंगेतर पलाश ने कथित तौर पर उन्हें धोखा दिया.

स्मृति मंधाना पूरे देश की शान हैं... वह इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर हैं...
नई दिल्ली:

इंडियन क्रिकेट टीम की स्टार प्लेयर, स्मृति मंधाना, आजकल अपने मंगेतर पलाश मुच्छल के साथ अपनी शादी पोस्टपोन करने के बाद सुर्खियों में हैं. दोनों की शादी 23 नवंबर, 2025 को होनी थी, लेकिन स्मृति के पिता के अचानक बीमार पड़ने के बाद शादी अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दी गई. हालांकि, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, स्मृति के मंगेतर पलाश ने कथित तौर पर उन्हें धोखा दिया.

स्मृति ने याद किए स्ट्रगल के दिन

स्मृति मंधाना पूरे देश की शान हैं क्योंकि वह इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर हैं. हालांकि, क्रिकेट में उनका सफर कभी आसान नहीं रहा. लेकिन शुक्र है कि उनके माता-पिता ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और कदम-कदम पर उनका साथ दिया. क्विज़-बेस्ड रियलिटी शो, कौन बनेगा करोड़पति 15 में पहुंचीं स्मृति ने उन मुश्किलों के बारे में बात की जिनका उन्होंने सामना किया.

स्मृति ने कहा, “लोग मेरे माता-पिता को ताना मारते थे, और कहते थे, अगर वह सांवली हो गई, तो कोई उससे शादी नहीं करेगा. बस अच्छी बात यह थी कि उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया. उन्होंने मुझे खेलने दिया.”

पापा का सपना किया पूरा

स्मृति के पिता, श्रीनिवास, और उनके भाई, श्रवण, दोनों क्रिकेटर हैं और सांगली के लिए डिस्ट्रिक्ट-लेवल के खिलाड़ी थे. उसी बातचीत में, स्मृति ने बताया कि कैसे उनके पिता चाहते थे कि उनके बच्चे क्रिकेटर बनें. उन्होंने कहा “मेरे पिता और भाई दोनों बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे. यह पिताजी का सपना था… उनके परिवार ने उन्हें यह खेल खेलने का मौका नहीं दिया. उनका सपना था कि उनके दोनों बच्चे क्रिकेट खेलें और उनमें से कम से कम एक इंडियन टीम के लिए खेले.”

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी क्यों पोस्टपोन हुई?

स्मृति मंधाना की शादी के फंक्शन तब रुक गए जब उनके पिता को हार्ट अटैक जैसे लक्षण दिखे क्योंकि उनके सीने के बाईं ओर दर्द था. घरवाले तुरंत उसे पास के हॉस्पिटल ले गए. दो दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद, स्मृति के पिता को अब छुट्टी मिल गई है. लेकिन रिपोर्ट्स का दावा है कि पलाश पर स्मृति को धोखा देने का आरोप लगाते हुए शादी अब हमेशा के लिए कैंसिल कर दी गई है. ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि पलाश और स्मृति के पिता के बीच इसी बात पर बहस हुई जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी.

