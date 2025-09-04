ना चर्चा ना फिल्म की कोई मशहूर कास्ट, फिर भी 8000 कॉलेज छात्रों के साथ डांस का बनाया इस फिल्म के गाने ने रिकॉर्ड!

हाल ही में एक सरप्राइज़ के तौर पर, व्योम और साची बिंद्रा स्टारर मन्नु क्या करेगा? का क्रेज चरम पर पहुंच गया, जब 8000 कॉलेज स्टूडेंट्स ने फिल्म के प्रति अपना प्यार और उत्साह बरसाया. छात्रों का यह समंदर फिल्म के चर्चित गाने ‘हमनवा' पर झूम उठा और इसने किसी भी फिल्म के लिए अब तक के सबसे ज़्यादा छात्रों के एक साथ नृत्य करने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया. यह असाधारण उपलब्धि इस बात को साबित करती है कि फिल्म ने दर्शकों के बीच कितना गहरा जुड़ाव और विशाल प्रभाव बनाया है. इस मौके पर दिग्गज संगीतकार ललित पंडित ने कहा- "‘हमनवा' पर 8000 युवा कॉलेज स्टूडेंट्स को एक साथ थिरकते देखना वाकई अविश्वसनीय है. संगीत की कोई सीमाएं नहीं होतीं और यह पल इस बात का प्रमाण है कि हमारी धुनें युवाओं के दिलों से कितनी गहराई से जुड़ गई हैं. यह पूरे टीम के लिए गर्व और भावुक कर देने वाला मील का पत्थर है, और हमें खुशी है कि हमारा संगीत वही जादू रच रहा है, जिसकी हम हमेशा कामना करते थे.'

निर्माता शरद मेहरा ने भी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा- "यह प्रतिक्रिया किसी ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं है. 8000 छात्रों की इतनी ज़बरदस्त मौजूदगी और विश्व रिकॉर्ड बनाना इस फिल्म की पहुंच और ताक़त को दर्शाता है. हमें बेहद खुशी है कि मन्नु क्या करेगा? युवाओं के दिलों को छू रहा है और इसका संगीत हर जगह श्रोताओं के दिलों में सही सुर छेड़ रहा है.'

फिल्म में व्योम और साची बिंद्रा के साथ विनय पाठक, कुमुद मिश्रा, राजेश कुमार और चारु शंकर भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे. यह फिल्म 2025 में भारत की रोमांटिक म्यूज़िकल शैली को एक नया रूप देने जा रही है. नई ताज़गी, सच्ची भावनाओं और संगीत को केंद्र में रखते हुए मन्नु क्या करेगा? इस साल की सिनेमाई यात्राओं में से एक बनने का वादा करती है. इसका जादू बड़े पर्दे पर देखिए, जब फिल्म 12 सितम्बर 2025 को देशभर में रिलीज़ होगी.