विज्ञापन

नेटफ्लिक्स का बड़ा ऐलान, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी से की डील, जानें कितने करोड़ का हुआ सौदा

OTT की दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, नेटफ्लिक्स ने वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो को 72 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है. इस मर्जर के बाद बड़े ग्लोबल कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
नेटफ्लिक्स का बड़ा ऐलान, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी से की डील, जानें कितने करोड़ का हुआ सौदा
नेटफ्लिक्स ने करोड़ों का किया सौदा
नई दिल्ली:

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने एक बड़ा कदम उठाया है, 5 दिसंबर 2025 को कंपनी ने Warner Bros. Discovery के फिल्म, टीवी स्टूडियो, स्ट्रीमिंग डिवीजन को 72 बिलियन डॉलर यानी कि 6.47 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया है. ये ओटीटी का अब तक का सबसे बड़ा मर्जर बताया जा रहा है. बता दें कि वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो के पास हॉलीवुड की सबसे मशहूर फिल्में, टीवी शोज और फ्रेंचाइजी हैं, जिसमें हैरी पॉटर, गेम्स ऑफ थ्रोन, डीसी कॉमिक्स, सुपरहीरो फ्रेंचाइजी के साथ ही HBO कंटेंट भी है.

1923 में शुरू हुआ था वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो

वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो की शुरुआत 1923 में चार भाई हैरी, अल्बर्ट, सैम और जैक वार्नर ने की थी. 1927 में वार्नर ब्रदर्स की पहली आवाज वाली फिल्म द जैज सिंगर की आई थी. वार्नर ब्रदर्स का स्टूडियो बरबैंक कैलिफोर्निया में है, ये दुनिया के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक माना जाता है. वार्नर ब्रदर्स केवल फिल्में ही नहीं बल्कि टीवी, एनीमेशन और वीडियो गेम जैसे कई एंटरटेनमेंट कैटेगरी में काम करते हैं. उनके प्रोडक्शन हाउस में डीसी कॉमिक्स, हैरी पॉटर, बैटमैन, सुपरमैन, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और कई बड़ी हॉलीवुड फ्रेंचाइजी की फिल्म बनी हैं.

नेटफ्लिक्स और वार्नर ब्रदर्स के मर्जर से क्या होगा फायदा

नेटफ्लिक्स और वॉर्नर ब्रदर्स स्टूडियो का मर्जर करीब 6.47 लाख करोड़ रुपए में हुआ है. इस मर्जर से नेटफ्लिक्स के पास अपने ओरिजिनल वेब शोज के साथ ही वॉर्नर की ग्लोबल हेरोइक फिल्में, हॉलीवुड पॉपुलर फ्रेंचाइजी और हॉलीवुड क्लासिक फिल्में, टीवी शोज और एनीमेटेड फिल्में होंगी, जिससे दर्शकों को बहुत सारे ऑप्शन और एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीजें एक ही प्लेटफार्म पर मिलेगी. ये सिर्फ एक स्ट्रीमिंग सौदा ही नहीं है, ये ओल्ड स्कूल फिल्मों और नए युग स्ट्रीमिंग दोनों का कॉम्बिनेशन है. नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सारंडोस ने कहा कि ये डील उनकी ग्रोथ को नई ऊंचाई देगी और अब उनकी लाइब्रेरी में ज्यादा ऑप्शन और वर्ल्ड क्लास कंटेंट होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Netflix, Netflix Warner Merger 72 Billion
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com