Halloween 2023: हैलोवीन नाइट को बना लें और भी खास, नेटफ्लिक्स पर देख डालें ये हॉरर फिल्म्स और सीरीज

बुलबुल (Bulbbul)

इस फिल्म के मीठे मीठे नाम पर मत जाइए. ये आपको डराएगी भी और महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाएगी. क्यूट सी तृप्ति डीमरी के डरावने अवतार को आप इस में देख सकते हैं.

स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things Seasons 1-4)

साइंस फिक्शन और हॉरर के मसाले के बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये सीरीज. जो एक काल्पनिक से गांव हॉकिन्स की पृष्ठभूमि में रची गई है. नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ डरावनी राइड के मजे लेने हों तो ये सीरीज बेस्ट है.

द फियर स्ट्रीट ट्रायोलॉजी (The Fear Street Trilogy)

डर की दुनिया का ये एक शानदार सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है. जो कभी आपको रोंगटे खड़े करेगा तो कभी जबरदस्त थ्रिल राइड पर ले जाएगा.

वेडनसडे (Wednesday)

सुपर नेचुरल कॉमेडी और रहस्यों का भरपूर और शानदार कॉम्बिनेशन है ये फिल्म. डार्क ह्यूमर से भरपूर ये फिल्म आपके हेलोवीन को मजेदार बना देगी.

द एर्थ नाइट (The 8th Night)

इस मूवी में हीरोज के पास दुनिया को बचाने के लिए सिर्फ आठ रातों का समय है. इंडिया और साउथ कोरिया के रिच कल्चर पर बेस कर बनी ये मूवी आपको पूरे समय बांध कर रखेगी.

द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर (The Fall of the House of Usher)

जब डर से भी ज्यादा डरावनी कोई मूववी देखनी हो तो ये परफेक्ट च्वाइस हो सकती है. जब स्क्रीन पर तेजी से आते घोस्ट आपके दिल की धड़कने तेज कर देते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

टूथ परी वैन लव बाइट्स (Tooth Pari: When Love Bites)

एक वैंपायर का अपने डेंटिस्ट के प्यार में गिर जाना- कहानी का प्लॉट कुछ अजीब लगता है लेकिन ये रोमांस, थ्रिल और हॉरर का शानदार कॉम्बिनेशन है. हेलोवीन को खास बनाने के लिए ये एक बेहतरीन सीरीज हो सकती है.

वी हेव अ घोस्ट (We Have a Ghost)

ये हॉरर कॉमेडी मूवी खासतौर से बच्चों के लिए बनी है. तो इसे बिने डरे देखें. हंसे भी और बच्चे डरें तो उनकी हिम्मत भी बढ़ा दें.

ऑल ऑफ अस आर डेड (All of Us are Dead)

एक टीचर का एक्सपेरिमेंट भेल होता है और सब तरफ जोंबीज ही जोंबीज नजर आने लगते हैं. जोंबी बेस्ड ये हॉरर मूवी धोखा, प्यार और दोस्ती की अलग किस्म की कहानी है.