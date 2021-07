नेहा शर्मा ने मन मारकर भी जिम में बहाया पसीना, अनमने ढंग से वर्कआउट करती दिखीं एक्ट्रेस- देखें Video

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को ‘Mentally in the gym while lazying in bed' कैप्शन के साथ शेयर किया है. इस वीडियो में नेहा स्टेचिंग और डंबल उठाती हुई नजर आ रही है. लेकिन वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि नेहा का मन एक्सरसाइज करने का नहीं बल्कि बिस्तर में आराम फरमाने का है. इसलिए नेहा अपने फिटनेस मोटिवेशन को पूरा करते हुए बिना मन के धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रही है. नेहा के इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके है. यूजर्स भी नेहा के इस वीडियो को देखकर मजेदार कमेंट कर रहे है. एक यूजर ने कमेंट किया है ‘Work hard work often'. तो दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है ‘Immensely beautiful'.



नेहा और उनकी बहन आयशा शर्मा अक्सर अपने एक्सरसाइज करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है. जिसे देखकर समझ आता है शर्मा बहनें अपनी फिटनेस को लेकर बहुत गंभीर है. वहीं नेहा के वर्कफ्रंट की बात की जाए तो अभिनेत्री नेहा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म ‘चिरुथा' से की. इस मूवी में नेहा के अपोजिट में एक्टर रामचरण तेजा नजर आए थे. हिन्दी फिल्म इंडस्ट्री में नेहा अपनी शुरुआत मोहित सूरी की फिल्म ‘क्रूक' से की थी. वहीं नेहा की इस साल फिल्म जोगीरा सा रा रा रिलीज होने वाली है.