पके हुए चावल से बनी ये डिश है नीतू कपूर की पसंदीदा, जिससे बढ़ेगा मुंह का स्वाद, सेहत भी होगी तंदरुस्त

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर अपनी एक्टिंग की वजह से छाई रहती हैं. वो आज भी एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव हैं और कई रियलिटी शो को जज करती हुई भी नजर आती हैं. नीतू कपूर को खाने का बहुत शौक हैं. वो कई बार इवेंट्स में खाने को लेकर बात करती हुई नजर आती हैं. एक बार उन्होंने अपनी फेवरेट डिश के बारे में बताया था जो उन्हें बहुत पसंद है. साथ ही उसे बनाने की रेसिपी भी बताई थी जो बहुत आसान है. आइए आपको नीतू कपूर की इस फेवरेट डिश के बारे में बताते हैं.

ये है नीतू कपूर की फेवरेट डिश, नोट करें रेसिपी

नीतू कपूर ने कहा ये रेसिपी प्रोबायोटिक्स के लिए है. इसे साउथ में फॉलो किया जाता है. इसके लिए 1 चम्मच पके हुए चावल ले लीजिए जो आपके घर में बने हों. उसके बाद एक मिट्टी का डोंगा लें और उस चावल में पानी डालकर रातभर के लिए छोड़ दें. इससे वो रात भर में फर्मेंटिड हो जाएंगे. अगले दिन वो चावल और कांजी लेकर उसमें थोड़ा सा तड़का लगाएं. बस आपकी डिश तैयार है. आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं.

ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन

नीतू कपूर की ये रेसिपी लोगों को बहुत पसंद आती है. ये खाने में बहुत ही हल्की होती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है. इसे घर में बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है.

वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो नीतू कपूर आखिरी बार 2022 में आई फिल्म जुग जुग जियो में नजर आईं थीं. इस फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर, वरुण धवन और कियारा आडवाणी लीड रोल में नजर आए थे. उसके बाद उन्होंने एक डांस रियलिटी शो भी जज किया था. जिसमें वो कई बार राहा की बात करती हुई नजर आती थीं. नीतू कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन कुछ न कुछ शेयर करती रहती हैं.