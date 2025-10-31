नीतू चंद्रा पहुंची एनडीटीवी के बिहार ऑफिस, लोगों को किया मतदान के लिए जागरूक

ओए लक्की! लक्की ओए और गरम मसाला जैसी फिल्मों में नजर आ चुकीं अभिनेत्री नीतू चंद्रा हाल ही में एनडीटीवी के बिहार ऑफिस पहुंचीं. जहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव सहित अन्य चुनावी मुद्दों पर अपने विचार रखे. बिहार चुनाव में स्‍टेट स्‍वीप आइकॉन होने के नाते नीतू चंद्रा ने राज्य की जनता और अपने फैंस को मतदान के लिए जागरूक भी किया है. राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी अभिनेत्री और फिल्म निर्माता नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव आयोग ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है. मतदाताओं को जागरूक करने और वोटिंग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें 'सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन' (स्वीप) का स्टेट आइकॉन बनाया गया है.

नीतू चंद्रा ने अपना अभियान शुरू कर दिया है. जिसके तहत उन्होंने एनडीटीवी के बिहार ऑफिस पर मुलाकात की और लोगों को इस बिहार विधानसभा में अपना मत डालने के लिए जागरूक किया. राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित अभिनेत्री होने की वजह से चुनाव आयोग ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है. उनका मुख्य ध्यान शहरों के युवाओं और पहली बार वोट देने वालों पर रहेगा. वे वोटिंग को प्रोत्साहन देने के लिए सार्वजनिक संदेश, स्ट्रीट प्ले, सामुदायिक आयोजन, वोटर रजिस्ट्रेशन ड्राइव और सोशल मीडिया कैंपेन में हिस्सा लेंगी. इन कोशिशों का लक्ष्य बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना है, खासकर युवाओं और शहरी लोगों को मतदान केंद्र तक लाना.

आपको बता दें कि नीतू चंद्रा का भोजपुरी फिल्मों में बड़ा योगदान रहा है. यही वजह है कि उनकी फिल्म मिथिला मखान नेशनल अवॉर्ड भी हासिल कर चुकी है. यह फिल्म साल 2016 में आई थी. नीतू चंद्रा ने मिथिला मखान का ना केवल निर्देशन किया है. बल्कि वह इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी रही हैं. इसके अलावा नीतू चंद्रा जल्द भोजपुरी फिल्म छठ लेकर आने वाली हैं.