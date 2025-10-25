NDTV Good Times: श्रीनगर में डल झील के किनारे सुरों की महफिल सजाएंगे सोनू निगम

एनडीटीवी गुडटाइम्स कश्मीर में डल झील पर सोनू निगम की एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है. इस खास परफॉर्मेंस से पहले हमने सोनू निगम से एक खास बातचीत की और इसमें सोनू से श्रीनगर में परफॉर्म करने के अपने एक्सपीरियंस और अपने सफर के बारे में भी बात की.

सवाल: सोनू आपने सिर्फ गाने नहीं लोगों को यादें दी हैं और आज हम यहां पर श्रीनगर में मौजूद हैं और आपके उसी सफर को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. ये किस तरह की फीलिंग है?

जवाब: इस पर सोनू निगम ने कहा, वी आर सेलिब्रेटिंग कश्मीर. मैं बहुत ही किस्मत वाला हूं. मैं हमेशा ये बोलता हूं कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता. जो भी मैंने गाना गाने गाए हैं, जो भी मैंने काम किया है, वो सब मैंने प्लान करके नहीं किया था. बहुत बड़ी मेहरबानी है मालिक की कि उन्होंने मुझे ये मुकाम दिया है और इतना अच्छा इतना अच्छा सफर रहा है मेरा. 1991 से मैं जब आया था यहां पर मुंबई में पहली बार. तब कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहां पर इतनी खूबसूरत सी चीज करने वाले होंगे. कल सुबह जो श्रीनगर में हो रहा है वो इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ है और मालिक ने मुझे चुना इसके लिए आई एम सो हैप्पी और आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमॉरो.

सवाल: एक बहुत लंबा और खूबसूरत सफर आपका रहा है. हजारों गाने आपने गाए हैं. कई भाषाओं में गाए हैं और आपके उस सफर का हिस्सा हम रहे हैं. आज जब आप यहां पर कश्मीर में मौजूद हैं, यहां पर एक बहुत बड़ा NDTV गुड टाइम्स का मंच सजा है. जहां हजारों लोग आपको लाइव सुनने के लिए आएंगे. उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप?

जवाब: मैं तो कहूंगा कि ये एक ऐसी ऐतिहासिक, एक अद्वितीय चीज होने वाली है. कल(26 अक्टूबर) जो होने वाला है उसको तो जिसने देखा जिसने इसे विटनेस किया वो जीवन भर इस अनुभव को इस एक्सपीरियंस को याद रखेगा. हम अभी इसके पहले बैठे हुए थे और हम सारे गानों को कंपाइल कर रहे थे. कुछ मेरे कुछ रफी साहब के तो हम ये सोच रहे थे कि क्या होने वाला है. कल कितना खूबसूरत एक माहौल बनने वाला है. कौन-कौन आ रहे हैं यहां पर? कितनी उम्मीदें कितनी आस लेकर सब आ रहे हैं और मैं हमेशा ये कहता हूं कि संगीत या कला. कोई भी कला एक डॉक्टर की तरह हील करती है.

उन्होंने कहा, कभी-कभी पेशेंट हील होना चाहता भी नहीं है. डॉक्टर तब भी उसे हील करता है. म्यूजिक ऐसी चीज है कि वो सभी दुखों को या सभी आपस में जो एक दूसरे से जो भी कशमकश रही होती है वो चीजें सुलझा के प्यार से लोगों के दिल में एक शांत भाव लाती है. हर इंसान खुश रहना चाहता है. एनडीटीवी गुड टाइम्स की यह पहल है। एक शाम कश्मीर के नाम यह महफिल सजने वाली है डल झील के किनारे और इसमें जरूर आप शामिल हों. यंग कश्मीर की यंग आवाज एनडीटीवी गुड टाइम्स लेकर आ रहा है यह खास कॉन्सर्ट.