नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिखाया एटीट्यूड? मदद करने वाली लड़की को किया इग्नोर! वीडियो हो रहा वायरल

एटीट्यूड को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स अक्सर ट्रोल होते रहते हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही लोग रिएक्शन देने लगते हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का लेटेस्ट वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है, जिसमें उनके बिहेवियर को देख लोग एटिट्यूड का नाम देते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कार से उतरते हैं और अपनी कोई चीज गिरा देते हैं और कार का दरवाजा भी बंद किए बिना चले जाते हैं. वहीं वह ध्यान नहीं देते और एयरपोर्ट क्रू उनकी मदद करते हुए नजर आती हैं. हालांकि वह ध्यान नहीं देते और उन्हें शुक्रिया भी नहीं कहते, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोगों का अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहा है.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लोगों ने किया ट्रोल

वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने लिखा, दरवाजा भी बंद करना नहीं आता. दूसरे यूजर ने लिखा, नॉनसेंस. अपनी चीजें भी नहीं उठा सकते. लड़की काम करने के लिए चाहिए. तीसरे यूजर ने लिखा, खुद से उठाना चाहिए था. हालांकि फैंस उन्हें सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत यंग नजर आ रहे हैं.

इस सीरीज में नजर आएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी आने वाली वेब सीरीज 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' और फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और बताया कि कैसे वे अपने शुरुआती दिनों में बिना ब्रेक लिए एक ही दिन में तीन-तीन प्ले की रिहर्सल किया करते थे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया से कहा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारा समय बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे समय पर इंटरनेट नहीं था और हमारे पास बहुत सारा समय होता था. उस वक्त हमारा सारा फोकस हमारे काम पर होता था और हम एक दिन में तीन-तीन प्ले की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन आज सबके पास फोन है और अभी जानकारी के तौर पर एक्टिंग के मेथड्स के बारे में पता है, लेकिन आज एक्टर्स के पास प्रैक्टिस करने का समय नहीं है.

गौरतलब है कि 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. ये सीरीज 'रात अकेली है' का सीक्वल है. सीरीज एक मर्डर मिस्ट्री पर आधारित है और सीरीज का संस्पेंस से भरा टीजर भी रिलीज हो चुका है. टीजर रिलीज के बाद से ही फैंस सीरीज के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं.