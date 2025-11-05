विज्ञापन

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के झड़ गए बाल? कुछ ऐसा दिखा हाल, लेटेस्ट वीडियो देख फैन्स परेशान

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नया लुक देख फैन्स हैरान हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है. नवाज सच में गंजे हो रहे हैं या...

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के झड़ गए बाल? कुछ ऐसा दिखा हाल, लेटेस्ट वीडियो देख फैन्स परेशान
नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नए लुक ने किया हैरान
नई दिल्ली:

फिल्म स्टार्स जब नए लुक में आते हैं तो फैन्स हैरान हो ही जाते हैं और नया लुक थोड़ा अजीब हो तो हैरान होना बनता ही है. अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नए अंदाज को ही देख लीजिए. जैसे ही उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया फैन्स को चिंता हो गई कि आखिर नवाज को हुआ क्या है उनके अच्छे खासे बाल कैसे उड़ गए. लेकिन आपको इतनी जल्दी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सामने वो एक्टर है जो हर किरदार में जान डालने के लिए जान लगा देता है. हो सकता है कि नवाज ने अपनी आने वाली किसी फिल्म या किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ऐसा किया हो. उनकी टीम ने तो पूरी कोशिश की कि उनका लुक किसी के सामने ना आए लेकिन पैपराजी के कैमरे की नजर ने उन्हें पकड़ ही लिया. 

नए लुक की बात करें तो हाफ बाल्ड लुक में हैं. हाफ बाल्ड यानी साइड में बाल है और बीच से सिर साफ. इसके साथ उन्होंने मूंछें भी बढ़ा रखी हैं. साफ है कि यह उनके किसी प्रोजेक्ट से जुड़ा लुक ही है. नवाज का लेटेस्ट वीडियो पैपराजी विरल भयानी के इंस्टा पेज पर शेयर किया गया. इस वीडियो को देख नेटिजन्म एक्साइटेड हैं. क्योंकि वो जानते हैं कि अगर नवाज तैयारियों में लगे हैं तो जरूर कुछ खास आने वाला है. सोशल मीडिया पर एक कमेंट ने सबका ध्यान खींचा और वो था, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया: अजित डोवाल. ऐसा लगा जैसे नवाज के अजित डोवाल की बायोपिक में होने की बात हो. हालांकि अभी किसी भी चीज को लेकर ऑफीशियल कनफर्मेशन नहीं है.

