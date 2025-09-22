विज्ञापन

Navratri 2025 Songs: नवरात्रि पर गूंजते हैं मां दुर्गा के ये भक्ति गीत, सुनकर मन हो जाता है भावविभोर

शारदीय नवरात्रि 2025 आज से शुरू हो गए हैं और हर कोई मां दुर्गा की भक्ति में रम गया है. नवरात्रि में लोग मां दुर्गा के गाने सुनते हैं. आइए आपको उनके गाने बताते हैं.

Read Time: 2 mins
नवरात्रि के मौके पर जरूर सुने जाते हैं ये गाने
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में हर त्योहार पर गाने और फिल्में बनती हैं. शायद ही कोई त्योहार होगा जिसपर ना कोई फिल्म बनी होगी और न ही कोई गाना. नवरात्रि से लेकर दिवाली, होली हर त्योहार पर बॉलीवुड वाले गाने जरूर बनाते हैं. आज से नवरात्रि 2025 की शुरुआत हो चुकी है और लोग मां दुर्गा की भक्ति में रम गए हैं. बॉलीवुड में मां दुर्गा पर कई गाने बने हैं जो आज से आपको हर जगह बजते हुए नजर आ जाएंगे. आइए आपको बॉलीवुड के इन गानों के बारे में बताते हैं. आज से आप भी इन्हें सुनना शुरू कर दें. ये गाने आपका दिन बना देंगे.

जय माता दी (आरजू)

फिल्म आरजू में जय माता दी गाना बना था. 1999 में आई इस फिल्म के इस गाने से सभी को इमोशनल कर दिया था. इस गाने को सोनू निगम ने गाया था और अनु मलिक ने कंपोज किया था.

दुर्गा है मेरी मां(क्रांति)

मनोज कुमार की ये फिल्म हिट साबित हुई थी. इस फिल्म का गाना दुर्गा है मेरी मां खूब हिट हुआ था. इस गाने को लोग आज भी नवरात्रि में जरूर सुनते हैं.

हे नाम रे... (सुहाग)

सुहाग फिल्म के इस गाने में रेखा और अमिताभ बच्चन नजर आए थे. ये गाना आशा भोसले ने गाया था. जहां भी माता की प्रतिमा आज आपको दिखेगी ये गाना जरूर बजता हुआ सुनाई दे जाएगा.

शक्ति दे मां ( अशांति)

इस गाने में राजेश खन्ना मां दुर्गा से शक्ति मांगते हुए नजर आए थे. 1982 में आई फिल्म का ये गाना है जिसे चंद्रशेखर गाडगिल ने गाया है और आनंद बख्शी ने इसके लिरिक्स लिखे थे.

माता रानी तेरे दरबार (खून की टक्कर)

इस गाने को नरेंद्र चंचल, आरती मुखर्जी और चंद्रानी मुखर्जी ने गाया था. इस गाने को आज भी बहुत पसंद किया जाता है. लोग एक बार ये गाना सुन लेते हैं तो उनकी जुबान पर इसके लिरिक्स चढ़ जाते हैं.

