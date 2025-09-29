सलमान खान की हीरोइन संग खेसारीलाल यादव ने यूट्यूब पर उड़ाया गरदा, 'नथुनिया 2' चार करोड़ के पार- आपने देखा क्या?

Bhojpuri इंडस्ट्री का नाम आते ही सबसे पहले जिस स्टार का चेहरा दिमाग में आता है, वो हैं Khesari Lal Yadav. चाहे फिल्मों की बात हो या फिर गानों की, खेसारी का जादू हर जगह चलता है. उनके गाने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा जाते हैं और कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर लेते हैं. यही वजह है कि लोग बेसब्री से उनके नए सॉन्ग का इंतजार करते हैं. हाल ही में रिलीज हुआ उनका ताजा गाना Nathuniya 2 इसका सबसे बड़ा सबूत है. इस गाने में पहली बार खेसारी के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस Daisy Shah नजर आई हैं और दोनों की जोड़ी को देखने के लिए फैन्स दीवाने हो गए हैं. डेजी शाह सलमान खान के साथ जय हो फिल्म में नजर आ चुकी हैं. इस सॉन्ग का म्यूजिक, डांस और वीडियो इतना एंटरटेनिंग है कि यूट्यूब पर खूब धमाल मचा रहा है.

तीन महीने में ऐसे छाया ‘नथुनिया 2'

Khesari Lal Yadav के इस धमाकेदार Bhojpuri Song को अब तक 40 मिलियन (4 करोड़) से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसे खुद खेसारी लाल यादव ने गाया है, बोल लिखे हैं कृष्णा बेदर्दी ने और म्यूजिक दिया है केआरके यादव ने. गाने का तड़का बढ़ाने के लिए कोरियोग्राफी की है रोहित ने, जिसकी वजह से वीडियो देखने लायक बन गया है.

नथुनिया 2 भोजपुरी सॉन्ग, खेसारी लाल यादव और डेजी शाह

पहले पार्ट का रिकॉर्ड अब तक कायम

Nathuniya 2 की सफलता के बाद अब लोग इसके पहले पार्ट की याद भी ताजा कर रहे हैं. खेसारी का 'नथुनिया पार्ट 1' तीन साल पहले आया था और आज भी यूट्यूब पर छाया हुआ है. इसे अब तक 540 मिलियन (54 करोड़) से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. यानी 'नथुनिया 2' को अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन फैंस की दीवानगी देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये गाना भी जल्द ही करोड़ों में खेलेगा.

भोजपुरी के टॉप हिट्स की लिस्ट में जगह

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कई गानों ने रिकॉर्ड बनाए हैं. खेसारी लाल यादव का ‘सज के संवर के' 524 मिलियन और ‘ले लो पुदीना' 386 मिलियन व्यूज के साथ चार्टबस्टर साबित हुए हैं. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि Nathuniya 2 इन गानों को टक्कर दे पाता है या नहीं.