भारत की पहली फेयर एंड लवली गर्ल, जिनसे नाना पाटेकर करते थे बेहद नफरत, डायरेक्टर को दी थी वार्निंग, रातों रात हुई थी इंडस्ट्री से गायब
भारत की पहली फेयर एंड लवली गर्ल ने खोला राज
नीशा सिंह 1980 और 1990 के दशक में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना चेहरा थीं. टेलीविज़न शो से लेकर फ़िल्मों और विज्ञापनों तक, उन्होंने अपनी सादगी भरी खूबसूरती और दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस से दर्शकों का दिल जीता.  हालांकि जिस वक्त उनका करियर पीक पर था उन्होंने लाइमलाइट से दूर जाने का फैसला किया. उनके इस फैसले ने फैंस को हैरान कर दिया था कि आखिर वह पीक पर अपने करियर को क्यों छोड़ रही हैं. हाल में उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को बीच में छोड़ जाने की वजह बताई हैं और नाना पाटेकर को लेकर एक हैरान करने वाली बात कही.

नीशा सिंह एक्टिंग की दुनिया में कैसे आईं

एक सिख परिवार में जन्मी और मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में पली-बढ़ी नीशा एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं. उनका सफर अचानक एक कॉलेज कैंटीन में शुरू हुआ, जब उन्हें हिंदुस्तान लीवर कैंपेन के लिए एक वीडियो टेस्ट के लिए चुना गया. एलिक पदमसी के डायरेक्ट किए गए इस प्रोजेक्ट से फेयर एंड लवली की शुरुआत हुई.

ज्योत्सना मोहन के साथ एक इंटरव्यू में, नीशा ने उस घटना को याद करते हुए कहा, “मैंने कहा कि मेरा परिवार मुझे मॉडलिंग करने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ देखने आऊंगी.” हालांकि, शूट के आखिर में, पद्मसी ने उन्हें देखा. नीशा ने कहा, “उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने टेस्ट क्यों नहीं किया और मैंने कहा कि मुझे मॉडलिंग करने की इजाज़त नहीं होगी. तो उन्होंने कहा… मुझे कैमरे के लिए कुछ ऐसा चाहिए जिसमें कोई मेकअप न हो, क्या तुम कैमरे के लिए खड़ी हो जाओगी.”

कुछ दिनों बाद, प्रोड्यूसर अजय आनंद ने नीशा को बताया कि वह चुन ली गई है. उनके पिता तब तक हिचकिचाते रहे जब तक एलिक पद्मसी खुद उनके घर नहीं आए और उन्हें भरोसा नहीं दिलाया कि उनकी सही तरीके से देखभाल की जाएगी.

फिल्मों में शुरुआत

फिल्में भी उनकी ज़िंदगी में अचानक आईं. पृथ्वी थिएटर जाने के बाद उनकी मुलाक़ात फिल्ममेकर एम.एस. सथ्यू से हुई. उन्होंने अनिल कपूर के साथ कहां कहां से गुज़र गया में एक्टिंग की. फिल्म को इंटरनेशनल पहचान मिली, हालांकि भारत में यह लिमिटेड रिलीज़ हुई थी. बाद में, वह सागर सरहदी की बाज़ार (1982) में नज़र आईं.

नाना पाटेकर को नीशा से ‘नफ़रत' हो गई थी

उनके करियर में एक और बड़ा पड़ाव पल एन. चंद्रा की डायरेक्ट की हुई फिल्म अंकुश में आया, जब उन्होंने नाना पाटेकर के साथ स्क्रीन शेयर किया. उस घटना को याद करते हुए, नीशा ने कहा, “नाना पाटेकर मुझे देखते ही नफ़रत करने लगे थे.” उन्होंने बताया कि उन्होंने उनकी कास्टिंग पर सवाल उठाए और डायरेक्टर को चेतावनी भी दी कि उनकी वजह से फिल्म को नुकसान हो सकता है. कहा जाता है कि उन्होंने मराठी में ज़ोर से बात की, यह सोचकर कि वह नहीं समझेंगी, लेकिन उन्होंने समझ लिया.

हालांकि, शूट के तीसरे दिन, उनके रिएक्शन शॉट्स देखने के बाद, उन्होंने अपनी राय बदल दी. उन्होंने उनके सिर पर थपथपाया और कहा, “चल जाएगी तू.”

नीशा शोबिज़ से क्यों गायब हो गईं?

1997 में, अपने करियर के पीक पर नीशा लाइमलाइट से दूर हो गईं. उन्होंने बताया, “मैंने शादी कर ली, रातों-रात सिंगापुर चली गई. मेरे एक-दो सीरियल चल रहे थे, लेकिन उनकी कहानी से मुझे गायब करना पड़ा. हालांकि प्रोड्यूसर्स ने सिंगापुर में उनके हिस्से की शूटिंग करने का ऑफर भी दिया, लेकिन उन्होंने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया.  उन्होंने कहा, "एक्टिंग मेरे लिए कभी जुनून नहीं था, यह एक शौक था."आज, नीशा एक योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर एक शांत ज़िंदगी जीती हैं और उनका पूरा ध्यान पूरी सेहत पर है. 

