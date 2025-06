नागार्जुन के छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी की हुई शादी, सामने आई खूबसूरत तस्वीरें

साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी ने लॉन्गटाइम गर्लफ्रेंड जैनब रावदजी से शादी कर ली है. शुक्रवार 6 जून को शादी के बंधन में कपल बंधे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जैनब और अखिल तीन साल से रिश्ते में थे. 26 नवंबर 2024 को कपल की सगाई हुई थी. वहीं अब ट्रेडिशनल हिंदू रीति रिवाज से कपल फैमिली और करीबी दोस्तों के बीच शादी के बंधन में बंधे हैं. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें नागार्जुन को शादी की रस्में निभाते हुए देखा जा सकता है.

हैदराबाद में आयोजित इस शादी में फिल्म इंडस्ट्री की कई नामी हस्तियां शामिल होती नजर आईं, जिसमें चिरंजीवी, राम चरण और प्रशांत नील जैसे बड़े नाम शामिल है. चर्चा के बावजूद, यह एक सिंपल वेडिंग रही, जिसमें कपल की प्राइवेसी की इच्छा का सम्मान किया गया. वेडिंग लुक की बात करें तो अखिल और जैनब ने ट्रेडिशनल तेलुगू वेडिंग आउटफिट पहना, जिसमें दुल्हन आइवरी पेस्टल साड़ी में गोल्ड ज्वैलरी कहती हुई नजर आईं. वहीं अखिल सिंपल वाइट कुर्ते और धोती में नजर आए, जिस लुक को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है.

This morning, Akhil and Zainab tied the knot in the presence of close family and dear ones.



Congratulations to the newly weds 🎉#AkhilZainab pic.twitter.com/IkEXoGIDMQ